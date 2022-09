Lyon-Turin : "La France ne doit pas financer un projet hors-la-loi" selon le député Gabriel Amard

Le député LFI du Rhône s'est lancé dans une croisade contre le projet ferroviaire.

Alors que le ministre des Transports Clément Beaune était à Lyon ce mercredi pour défendre le Lyon-Turin, Gabriel Amard estime que "la France ne doit pas financer un projet hors-la-loi".

"Je le répète une nouvelle fois : les travaux sont prévus au coeur même des périmètres de protection rapprochés des captages d’eau de nombreuses communes. C’est interdit par les lois sur l’eau. La société TELT siphonne la montagne de plus de 150 litres d’eau par seconde, pour construire les tunnels et réduire la pression sur les futurs tunnels. Par an, ce seront de 60 à 125 millions de mètres cubes par an qui seront déversés dans la rivière l’Arc (vallée de la Maurienne, Savoie). Pourtant, une alternative existe : organiser le fret

ferroviaire sur la ligne et les tunnels existants (actuellement sous-utilisés) pour organiser le report de 800 000 camions sur des trains. Le coût de cette solution simple est faible - 200 millions d’euros - au regard du budget du projet Lyon-Turin (30 milliards d’euros)", s'emporte le gendre de Jean-Luc Mélenchon, qui s'est spécialisé dans les problématiques de l'eau.

Gabriel Amard conclut en indiquant qu'il sera "très vigilant" sur le fait que "pas un euro ne doit aller au projet Lyon-Turin ni dans le Projet de loi de finances, ni via ses agences".