"T’es pas prêt, ça va être la guerre" : Julien Smati a déjà le droit à son tag menaçant à Rillieux-la-Pape

A Rillieux-la-Pape notamment, l’ancien maire devenu député Alexandre Vincendet avait eu droit à son florilège d'insultes écrites sur les murs.

Son successeur Julien Smati n’est en poste que depuis quelques jours. Mais il a déjà eu droit à son tag injurieux découvert dans le quartier des Alagniers.

C’est l’édile en personne qui le révèle sur sa page Facebook. Julien Smati raconte s’être rendu sur place et raconte sa rencontre avec des adolescents qui squattaient les bas d’immeubles. "Très rapidement, un des adolescents, connu très défavorablement des services de police, est venu me demander la raison de ma présence. Il a été très surpris que "j’ose" venir non seulement dans le quartier mais en plus visiter ce hall d’immeuble qu’il n’habite même pas. Son lieu "d’activité" en réalité. Visiblement je dérangeais cette poignée d’adolescents. Il insistait et pensait même pouvoir me faire partir. Je lui ai rappelé les fondements sur la liberté d'aller et de venir de chacun, que cela lui plaise ou non", narre-t-il.

Le tag découvert, il était écrit "Julien Smati, t’es pas prêt. Ça va être la guerre chez ta mère".

"Je suis au plus prés de tous les quartiers et toujours sur le terrain, je suis prêt à défendre tous les rilliards face à de tels voyous. Je suis du côté de la loi, des honnêtes citoyens et des policiers. Les autres devront changer, retrouver le droit chemin ou n'auront plus leur place dans notre belle commune. Chacun choisit, après il faut savoir en assumer les conséquences. Les voyous, eux, n’étaient pas prêts à ma visite. On reconnaît aussi le courage des petits voyous qui se cachent pour écrire des menaces, ils ne se risquent évidemment pas à les proférer en face à face. A l’image de ceux qui se découvrent un grand courage quand ils se trouvent derrière un écran. En direct, c’est plus dur et il y a des risques", concluait le maire rillard.