Le budget pour restaurer la statue de Louis XIV double : la Métropole de Lyon vote une rallonge

Initialement estimé à 750 000 euros, il va finalement doubler. Car ce sont 1,450 million d'euros qui sont désormais nécessaires.

Ce qui a obligé la Métropole de Lyon à voter une rallonge ce mardi. Un élu a pris la parole pour s'étonner de cette somme qui s'envole.

Pierre Chambon a d'abord regretté l'absence du vice-président à la Culture Cédric Van Styvendael dans l'hémicycle.

"Pour une statue, passer de 750 000 à 1,450 million d'euros de budget, à une période où les questions sociales et de précarité sont aussi sensibles, nous paraît à la limite de l'indécence. La culture n'a certes pas de prix, mais elle a un coût", s'est ensuite ému Pierre Chambon, annonçant ensuite qu'il s'abstiendrait (il a en réalité voté contre ndlr).

La 1ère vice-présidente de la Métropole de Lyon, Emeline Baume, qui remplaçait le président Bruno Bernard parti au congrès HLM à Eurexpo, a rappelé que "la place Bellecour se situe dans un environnement classé et que l'architecte des Bâtiments de France a sans doute émis quelques préconisations qui ont haussé le coût".

Sous la maîtrise d’œuvre de RL&Associés, architectes du patrimoine, les travaux de rénovation de la statue de Louis XIV, son socle et ses abords se feront sur place. Ils auraient dû démarrer début 2022 et se faire à l'abri. Le coût d'envoi du chantier a finalement été repoussé à fin 2022, et ne sera pas dépaysé. La statue sera toutefois ôtée de son socle.