Lyon : la statue de Louis XIV se refera une beauté place Bellecour à l'automne

La place Bellecour ne sera finalement pas privée de son célèbre monument. En effet, pendant un temps, les équipes en charge des travaux de restauration de la statue équestre de Louis XIV à Lyon songeaient à déplacer provisoirement l'oeuvre pour pouvoir travailler plus confortablement.

Mais après réflexion, il a été décidé que l'atelier sera installé directement sur la place à l'automne pour des questions pratiques et économiques, révèle Le Progrès. Le grand public aura donc la chance de suivre en temps réel l'avancement des travaux estimés à 750 000 euros.

La statue de bronze montre en effet plusieurs signes de fragilité, notamment au niveau de la jambe du Roi Soleil. La structure en elle-même sera quant à elle consolidée et l'oeuvre, très exposée aux aléas climatiques et à la pollution, sera nettoyée.

Après avoir perdu les sculptures du Rhône et de la Saône des frères Coustou qui ont été déplacées au musée des Beaux-Arts, la place Bellecour a donc bien failli se retrouver entièrement nue pendant plus d'un an. Les travaux de rénovation commenceront en novembre 2022 et devraient prendre fin en fin d'année 2023, voire début 2024.