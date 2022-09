Pannes du métro B : "Keolis s'est peut-être un peu endormi" selon Jean-Charles Kohlhaas

Toute personne devant prendre le métro B quotidiennement retiendra le mois de septembre comme une période noire. La ligne a connu quatre pannes d'ampleur. "La probabilité que ces 4 pannes différentes se produisent en un mois, c'est la même que celle que vous gagniez le gros lot du loto", se désespère Jean-Charles Kohlhaas. L'élu de la Métropole de Lyon et du Sytral était monté au créneau, notamment après la panne monstre de jeudi dernier. "Keolis a tout intérêt à montrer sur cette fin de délégation de service public qu'il est capable de faire un service correct", tacle-t-il au sujet de l'exploitant du réseau TCL. "Le fait qu'il n'y ait pas de concurrence depuis des décennies fait que Keolis s'est peut-être un peu endormi, notamment dans le niveau de service aux usagers", poursuit l'écologiste.

Avec la multiplication des embouteillages en ville, certains reprochent aux écologistes de ne pas prévoir suffisamment d'alternatives. Le téléphérique pourrait un jour ressortir des cartons, tout comme le transport fluvial, vieux serpent de mer. Jean-Charles Kohlhaas évoque la possibilité d'une navette sur la Saône d'ici la fin du mandat : "Je l'espère".

Le vice-président de Bruno Bernard a également dû défendre cette semaine au conseil de la Métropole les nouvelles directions prises sur la Zone à Faibles émissions. Et notamment le choix d'étendre son périmètre sur les communes de l'Est. Jean-Charles Kohlhaas veut "diminuer la pollution sur ces territoires-là". "On va accompagner 70% des populations les moins riches alors que l'Etat se limite à 50%", conclut-il.

🗣️ Le vice-président de la @grandlyon @JCKohlhaas est l'invité de @LyonRRF dans les Coulisses du Grand Lyon ce jeudi : #ZFE, pannes sur @TCL_SYTRAL et alternatives au programme

