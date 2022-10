Pannes du métro à Lyon : la situation "n’est pas admissible" selon Philippe Cochet (LR)

Cette fois, ce sont les quatre lignes en même temps qui n’ont plus fonctionné.

Pour Philippe Cochet, président du groupe La Métro Positive, "c’est une sorte d’apothéose dans ce cauchemar". "Cette situation n’est pas admissible et nécessite des explications claires et précises de la part du président de la Métropole, également président du Sytral", poursuit le maire LR de Caluire-et-Cuire. Ce dernier rappelle que l’opposition ne siège pas au Sytral et accuse les écologistes de "s’épargner ainsi tout risque de contrôle".

"Merci pour cette réaction (toujours) mesurée. Vous savez très bien que ce type de panne se serait produit quels que soient les élus aux manettes", lui a répondu sur les réseaux sociaux le co-président du groupe écologiste à la Métropole de Lyon, Benjamin Badouard.