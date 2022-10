Hélène Geoffroy demande à Olivier Faure de suspendre la participation du PS à la marche du 16 octobre

Après l'appel de Jean-Luc Mélenchon (LFI) à "faire mieux" qu'en 1789 lorsque le peuple avait "ramené le roi, la reine et le dauphin de force à Paris sous contrôle populaire", Olivier Faure a tenu à prendre ses distances.

Le patron du Parti socialiste promettait plutôt une mobilisation "non-violente" sans "pique ni fourche".

Mais pour Hélène Geoffroy, en froid avec Olivier Faure depuis le Congrès de l'an dernier où ils ont lutté pour prendre la tête du parti, il faut "faire mieux" que cela.

Et carrément "suspendre" la participation du PS à la marche du 16 octobre : "Quand on est socialiste, on ne cautionne pas l'appel à l'insurrection du 16 octobre qui ne peut qu'entrainer des désordres si aucun débouché politique n'est proposé tant nos concitoyens sont exaspérés", indique la maire de Vaulx-en-Velin et ancienne secrétaire d'Etat.

Là, @faureolivier tu peux faire mieux.

Quand on est socialiste, on ne cautionne pas l'appel à l'insurrection du #16octobre qui ne peut qu'entrainer des désordres si aucun débouché politique n'est proposé tant nos concitoyens sont exaspérés.

