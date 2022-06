Législatives : la maire de Vaulx-en-Velin votera "contre la droite" mais tacle le candidat NUPES

Abdelkader Lahmar était arrivé en tête face au maire LR de Rillieux-la-Pape Alexandre Vincendet.

Face à ce choix, Hélène Geoffroy s'est prononcée ce mardi midi. Dans un communiqué de presse, la maire socialiste de Vaulx-en-Velin est revenue sur son désamour de la NUPES. En sous-marin, elle avait effectivement favorisé l'émergence de candidats dissidents, à l'instar de son adjoint Stéphane Gomez qui a récolté 5,37% des voix dans la 7e circo. "Avec un score de près de 11% sur Vaulx-en-Velin, ils ont porté les couleurs de la gauche de la transformation du réel, de la gauche de gouvernement ancrée sur les territoires", se félicite l'ancienne secrétaire d'Etat de François Hollande.

"Conformément à mon parcours de femme de gauche, gauche, dont je porte les valeurs d’émancipation, d’égalité et de fraternité, je ne voterai pas à Droite le 19 juin prochain et je demande de voter contre la Droite", poursuit Hélène Geoffroy.

Hors de question pour l'élue PS de dire concrètement qu'elle votera pour Abdelkader Lahmar, dont elle évoque les "attaques contre la seule maire de gauche de la circonscription. Il a, à plusieurs reprises, exprimé son opposition au projet municipal, et notamment au projet de renouvellement urbain et ce, publiquement, au travers des réseaux sociaux et lors de débats. Je suis attachée comme tous les socialistes au rassemblement de la Gauche. Toutefois, "l’Union de la Gauche" ne se décrète pas. C’est désormais à Monsieur Abdelkader Lahmar de montrer sa volonté de rassembler au-delà des slogans, par des actes. Il lui appartient de mobiliser ceux des abstentionnistes, qui ont été déboussolés, par sa campagne de premier tour contre la municipalité, en clarifiant sa position".

Si le candidat NUPES venait dimanche à devenir député du Rhône, pas sûr que les relations soient au beau fixe avec la maire de Vaulx-en-Velin, commune la plus importante de la circonscription.