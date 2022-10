Marie-Charlotte Garin : "Le gouvernement ne choisit ses alliances qu'à droite dans l'hémicycle"

Cheffe de file des écologistes sur le texte de loi sur l'assurance-chômage passé fin septembre, Marie-Charlotte Garin se fait une place importante à l'Assemblée nationale. Et la députée EELV de Lyon entend bien faire connaître ses objections sur les travaux de la majorité macroniste. "Fondamentalement, on a une différence de vision. On ne peut pas demander à un groupe politique de se compromettre", indique la parlementaire sur l'opposition parfois systématique de la NUPES.

"Le gouvernement ne choisit ses alliances qu'à droite dans l'hémicycle, regrette-t-elle. On croit encore au débat parlementaire. Mais on a un gouvernement très ancré sur ses positions".

Marie-Charlotte Garin vient d'entamer avec ses collègues parlementaires l'étude de la loi de finances et le fameux budget 2023 : "On annonce un 49.3 car le gouvernement n'a aucune envie d'aller chercher du compromis dans l'hémicycle".

🗣️ La députée EELV de Lyon @MC_Garin est l'invitée de @LyonRRF dans les Coulisses du Grand Lyon ce lundi : opposition et travail dans l'hémicycle, motion de censure et enfants à la rue au programme https://t.co/nKiN3GmEwr — Lyon Mag (@lyonmag) October 17, 2022

00:00 Assurance-chômage

02:15 Opposition des écologistes

04:00 Projet de loi de finances

05:15 Motion de censure

06:15 Dissolution/RN

08:27 Sandrine Rousseau

09:45 Démission de Quatennens et Bayou ?

10:10 Enfants à la rue