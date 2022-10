Jean-Michel Longueval : "Vie étudiante à Lyon : il faut retrouver la culture, le sport et la fête"

Vice-président de la Métropole en charge de la Vie étudiante, Jean-Michel Longueval souhaite que sa délégation aille de l'avant. "Il y a eu beaucoup de choses de faites sur l'isolement et la santé mentale. On sort du Covid, il faut retrouver la culture, le sport et la fête. Mais il faut continuer à s'occuper de ceux qui ont besoin d'accompagnement", indique l'ancien maire de Bron..

Selon l'élu socialiste, "la Métropole de Lyon est la seule de France qui finance la construction de logements étudiants. (...) Sur 2015-2020, on a mis 14,5 millions d'euros sur le logement étudiant public".

Jean-Michel Longueval est aussi revenu sur l'ambiance dans les universités lyonnaises, notamment après l'échec de leur fusion, ainsi que sur les grandes promesses des écologistes qui peinent à émerger.

00:00 Situation des étudiants

03:29 Pas de gratuité des TCL

05:14 Logements étudiants

06:47 CEPR

08:38 Université de Lyon

11:11 Promesses des écologistes

13:54 Groupe PS