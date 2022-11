Entrée en lice de Caroline Garcia au Masters WTA

La joueuse de tennis lyonnais affrontera l'Américaine Coco Gauff.

Caroline Garcia a été placée dans le Groupe "Tracy Austin" et défiera également la numéro 1 mondiale Iga Swiatek et Daria Kasatkina. La Lyonnaise, qui vient de se séparer de son entraineur, peut espérer un bon résultat lors de ce grand rendez-vous qui se déroule à Forth Worth au Texas. Car quatre des huit joueuses qualifiées n'a aucune expérience dans cette compétition.

Cinq ans après sa première participation à l'événement, Caroline Garcia va tenter de débuter son deuxième Masters de la meilleure des manières. Doyenne de cette édition, elle aura tout de même fort à faire face à la 4e mondiale, âgée de 18 ans.

La rencontre est programmée à partir de 1h du matin.