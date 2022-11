Crise énergétique : les chauffagistes, plombiers et électriciens de la Ville de Lyon en grève pour obtenir de meilleurs salaires

Les personnels des Ateliers Spécialisés de la Direction Gestion Technique des Bâtiments sont la pierre angulaire du grand chantier de transition énergétique du patrimoine de la mairie. Ces chauffagistes, plombiers, électriciens, menuisiers, serruriers sont chargés de "faire de la maintenance préventive et curative sur les nouveaux bâtiments de plus en plus complexes et les bâtiments vétustes. Ainsi que la mise en sécurité des biens et des personnes des bâtiments de la Ville de Lyon".

Sauf que ces tâches cruciales se font dans des conditions inacceptables selon la CGT.

"De nombreux postes ne sont pas pourvus et connaissent un fort turn over. Et pour cause ! Le sous effectif rend les conditions de travail pénible, et le traitement, qui subit 10 années de gel du point d’indice ne peut rivaliser avec les salaires de ses métiers techniques dans le privé, même si on intègre les quelques 3,5% d’augmentation au 1er juillet…Cet écart de salaire et le sous-effectif qu’il génère, pénalisent les agents eux-mêmes, mais surtout, empêche la gestion rigoureuse et préventive que les lyonnaises et lyonnais sont en droit d’attendre d’une municipalité consciente des enjeux environnementaux : limitation des interventions aux situations urgentes, recours à des sociétés privées", annonce le syndicat.

Les agents de ces services, "garants des économies de la Ville de Lyon", seront donc en grève ce mercredi ainsi que le 7 novembre pour réclamer "une hausse de leur indemnité forfaitaire de sujétion et d’expertise, seul moyen de rendre attractifs ces emplois".