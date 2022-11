Lyon : un Tyrannosaure Rex bientôt exposé au Musée des Confluences !

Un spécimen de Tyrannosaurus rex mâle sera prochainement exposé au Musée des Confluences à Lyon. Baptisé Ryker, il est le quatrième T-Rex le plus complet jamais découvert avec 73% de son squelette fossilisé retrouvé. Il mesure 3,7 mètres de haut et 11 mètres de longueur. Ryker se trouvait au Montana aux Etats-Unis.

Ses os, très bien conservés, portent à leur surface de nombreux détails. La minéralisation les a colorés d'une teinte brunâtre et fauve. Des milliers d'heures de travail de laboratoire minutieux ont été consacrées à l'identification de chacun des os de Ryker, afin de rassembler le dossier scientifique le plus complet possible.

Ryker sera accueilli au Musée des Confluences durant un an, du 16 décembre prochain au 31 décembre 2023. Ce sera seulement la seconde fois que le plus connu des dinosaures sera exposé en France.

"L’accueil de Ryker est une opportunité exceptionnelle pour faire découvrir ce spécimen à l’intérêt scientifique remarquable. Chacun pourra mieux connaître un dinosaure emblématique qui imprègne la culture populaire : les habitants et les familles de la Métropole de Lyon bien sûr, mais aussi les touristes, les amateurs de paléontologie ou même un public peu familier des musées", a réagi Hélène Lafont-Couturier, directrice générale du Musée des Confluences.

Pour apercevoir le T-Rex, il faudra nécessairement réserver son créneau de 30 minutes. Mais aussi payer 4 euros en plus du prix du billet. Le musée proposera de la gratuité uniquement pour les moins de 4 ans.