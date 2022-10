Nous, les fleuves : la nouvelle expo du Musée des Confluences à Lyon

En Australie, aux Etats Unis, en passant par l’Egypte ou encore ici, dans le Rhône. Les fleuves sont la star de cette nouvelle exposition, visible du 21 octobre 2022 au 27 août 2023 au Musée des Confluences.

Un projet qui raconte, au travers la mythologie et des éléments historiques, le récit de ces cours d’eau liés aux civilisations, aux quatre coins du monde. Un choix qui n’a pas été fait au hasard, pour ce musée bordé par le Rhône et la Saône. "Le parcours de l’exposition a été pensé comme un grand fleuve, pour aborder l’ensemble des thèmes très variés qui touchent aux fleuves, ce qui permet de parler de source, de confluence, de lit et des embouchures" explique Virgil Caspar, chargé d’exposition au Musée des Confluences.

Alerter sur l’impact de l’activité humaine

Au fil du parcours, les visiteurs pourront en apprendre plus sur l’origine des fleuves, les enjeux géopolitiques mais aussi l’impact de l’activité humaine. Aujourd’hui, ces sources de vie sont pour certaines menacées, comme le souligne Virgil Caspar : le but est de "sensibiliser, montrer que les sociétés humaines sont intrinsèquement liées avec les fleuves, mais malheureusement nos activités amènent aussi à les détériorer, il faut se le rappeler".

L’exposition rassemble également des séries de photographies qui abordent cette question de l’impact généré par l’activité humaine, ainsi qu’une collection de pièces singulières comme un crocodile du Nil, ou encore des tableaux d’Auguste Renoir et Jean-Baptiste Camille Corot.

Plus d’infos ici.