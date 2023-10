Lyon : l’amour s’invite au cœur du musée des Confluences (PHOTOS)

Des battements de cœur dès les premiers pas franchis et des "Je t’aime" en anglais, en italien ou encore en japonais. Le ton est donné à l’entrée de la toute nouvelle exposition du musée de Confluences de Lyon.

"À nos amours" propose aux visiteurs de découvrir les nombreuses facettes de l’amour. "Choisir de parler de l’amour n’est pas simple. C’est un sujet qui nous concerne tous, assez intime mais aussi insaisissable", assure Hélène Lafont-Couturier, la directrice du musée des Confluences. L’établissement culturel a apporté sa touche personnelle et de nombreux objets de ses collections à l’exposition "De l’amour" présentée au Palais de la découverte à Paris entre octobre 2019 et septembre 2020. "On avait eu la chance d’aller la découvrir pendant le confinement. On avait adoré son côté ludique et interactif. On en a fait une scénographie joyeuse et colorée", poursuit Hélène Lafont-Couturier.

Le parcours de "À nos amours" se dévoile en effet à travers une salle de cinéma, une galerie de miroirs et un message "Dis-moi, est-ce que tu t’aimes ?", une canopée de contes, une collection de doudous, un test d’empathie ou encore des sculptures mais aussi des animations plus surprenantes. "Avez-vous déjà dansé dans une exposition ? Sélectionnez votre chanson sur le jukebox et lâchez-vous !". Telle est par la consigne donnée sur l’écran d’un juke-box vintage installé dans un dancefloor au cœur de l’exposition !

Il est question plus globalement de la définition de l’amour, des figures d’attachement, de l’estime de soi, du désir mais aussi des rencontres en ligne, de la séduction, de sexualité, de rupture et des nouveaux liens qui nous unissent dans la société à l’exemple des téléphones et des robots thérapeutiques sans oublier l’amour chez les espèces animales. "On traverse autant de cœurs que de nuances. C’est une exposition pour toute la famille", résume Hélène Lafont-Couturier. "En sortant, vous serez heureux", promet également la directrice des lieux. Défi relevé avec en cadeau un calligramme à réaliser et à imprimer toujours avec une touche d’amour…

"À nos amours" jusqu’au 25 août 2024 au musée des Confluences

A.D.