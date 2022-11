Romain Amiot : "Des ammonites et des reptiles marins de plusieurs dizaines de mètres à Lyon au Jurassique"

Difficile de s'imaginer Lyon remplie de dinosaures. Romain Amiot, paléontologue, reconnait qu'au milieu du Crétacé, Lyon est sous la mer. "Il faut remonter plus en arrière, 145 millions d'années, à la fin du Jurassique. On a des sédiments marins qui n'ont pas été érodés par le temps et le Rhône, on peut trouver dans ces roches des ammonites, des reptiles marins dont certains pouvaient mesurer plusieurs dizaines de mètres. On a trouvé quelques restes, notamment dans l'Ouest lyonnais, derrière les Monts d'Or, vers Crémieux", indique-t-il.

Romain Amiot revient également sur la découverte récente dans l'Ain d'énormes empreintes. "Le site de Plagne a livré une piste de 150 mètres de long d'un cousin du diplodocus", explique le paléontologue, qui revient également sur Jurassic Park et son travail actuel pour déterminer si tel dinosaure avait le sang froid ou chaud.

