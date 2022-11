Faut-il s’attendre à une multiplication des blocages d’axes à Lyon par Dernière Rénovation ? - VIDEO

Elles ont toutefois inspiré des dizaines de militants écologistes à travers la France. Les blocages d’axes et donc d’automobilistes par des personnes assises sur la chaussée ont permis la création d’une antenne lyonnaise de Dernière Rénovation, ce collectif citoyen qui estime être "la dernière génération capable d’empêcher un effondrement sociétal".

Et neuf membres ont agi ce vendredi matin, peu avant 8h30, en bloquant durant trente minutes la M7 en direction de Lyon, juste après le Musée des Confluences et l’autopont de la Confluence. Avec un message à faire passer : "Affronter la réalité".

Sauf que les centaines d’automobilistes coincés ne l’ont pas entendu de cette oreille. Il y a eu les ouvriers qui sont rapidement descendus de leur camionnette pour arracher la bâche des manifestants et puis commencer à essayer de les déplacer. Un gendarme à moto est rapidement arrivé sur place mais n’a pas pu faire grand-chose jusqu’à l’intervention des policiers qui ont embarqué le groupe.

Lucas, 25 ans, "citoyen complètement lambda", a piloté l’opération lyonnaise de vendredi. Lui n’était pas assis, il tentait de parlementer avec les automobilistes les plus virulents. Et il a d’ores et déjà promis de nouvelles actions dans les prochaines semaines.

Les Lyonnais sont prévenus : matin ou soir, autoroute ou périphérique, Dernière Rénovation entend encore entrer en résistance civile, et frapper pour "forcer les gouvernements à réduire drastiquement leurs émissions de CO2".