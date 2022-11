Edouard Philippe aux militants d'Horizons à Limonest : "Sans vision à 20 ou 30 ans, vous allez vous planter"

A Limonest, l’ancien Premier ministre, qui venait de participer aux entretiens de Valpré à Ecully, a été accueilli par le maire Max Vincent, avant de se rendre aux Halles de la commune où l’attendaient une centaine de partisans. Parmi eux, la maire de Poleymieux Corinne Cardona, l’ancien député Emmanuel Hamelin, l’ex-eurodéputée Françoise Grossetête, le référent lyonnais d’Horizons Marc Augoyard et les anciens édiles Marc Grivel (Saint-Cyr) et Yves-Marie Uhlrich (Ecully).

Salle comble donc pour Edouard Philippe, qui s’est attelé, alternant humour et gravité, à expliquer sa vision de la politique et de la France : "Notre pays a besoin d’une stratégie. L’action publique est une action collective. Si l’on veut prendre le pouvoir et l’exercer démocratiquement, il faut exprimer ce que l’on veut puis le faire. Il suffit de dire ce que nous voulons clairement pour notre pays".

N’attendez pas de l’ancien pensionnaire de Matignon des critiques ciblées contre ses adversaires ou même des idées fortes pour la France. "Il faut sortir de l’affaissement du débat public. Ne tombez pas dans la facilité de tout commenter avec un avis définitif, et de critiquer tout ce qui ne vient pas de chez nous parce que nous détiendrions la vérité", demandait-il aux troupes lyonnaises d’Horizons, prenant comme exemple la dernière polémique entre Cyril Hanouna, présentateur de l'émission Touche pas à mon Poste, et le député LFI Louis Boyard.

Dans les Halles, tout le monde n'est pas venu écouter Edouard Philippe. Dans le fond, accoudé au bar, un petit groupe parle fort. Ce qui leur vaut les remontrances du public.

S’il refuse de dire qu’il est en campagne pour 2027, Edouard Philippe espère toutefois qu’Horizons puisse produire quelque chose : "L’absence de lucidité m’angoisse plus que le pessimisme. Pour faire face à ce monde dangereux, il faut une stratégie et arrêter de penser au programme. Sans vision à 20 ou 30 ans, vous allez vous planter. On est percuté par l’urgence, c’est facile d’exploser mon discours. Les gens vous diront qu’il faut s’occuper aujourd’hui de leur sécurité, de leur pouvoir d’achat, de la transition écologique. Mais sans stratégie, vous ne pouvez pas agir de manière constante".

Edouard Philippe a toutefois précisé que s’il était au pouvoir, sa priorité des priorités serait l’éducation. "Sinon, c’est se condamner à l’effondrement collectif", concluait-il avant de se prêter au jeu des selfies.

Sur une terre qui fut macroniste, les débuts d’Horizons sont encore un peu balbutiants. Un cap plus clair aiderait sûrement l’ancien bras droit d’Emmanuel Macron à lorgner du côté des Républicains, dont certains risquent de quitter le parti à l’occasion du futur congrès.