Législatives : Edouard Philippe appelle à voter pour Alexandre Vincendet (LR)

Ce mardi, le candidat LR de la 7e circonscription du Rhône, opposé dimanche prochain à Abdelkader Lahmar (NUPES), a reçu l'un de ces fameux messages vidéo d'une personnalité parisienne. Et c'est nul autre qu'Edouard Philippe, ancien Premier ministre, qui appelle à voter pour Alexandre Vincendet, "un bon maire qui s'est considérablement engagé sur les questions de sécurité et de rénovation urbaine".

De son côté, Alexandre Vincendet avait, en tant que président des Républicains du Rhône, demandé aux électeurs de droite de privilégier les candidats Ensemble! encore engagés face à la NUPES de Jean-Luc Mélenchon.

Cette vidéo a en tout cas quelque chose de savoureux. Car Edouard Philippe est souvent présenté comme l'éventuel futur adversaire de Laurent Wauquiez en 2027 pour représenter la droite après le second quinquennat d'Emmanuel Macron. Or, le président de Région déteste cordialement Alexandre Vincendet et a tenté à plusieurs reprises de le déstabiliser ces deux dernières années.