Législatives : battue, Anissa Khedher (Ensemble!) refuse d'appeler à voter LR contre la NUPES

Anissa Khedher, députée LREM sortante, était battue dans sa 7e circonscription, tandis qu'Abdelkader Lahmar (NUPES) et Alexandre Vincendet (LR) se qualifiaient pour dimanche prochain.

Dans un communiqué, Anissa Khedher remercie les près de 5000 électeurs qui ont voté pour elle. Et les "laisse faire leur choix en conscience (pour le second tour). Mes convictions m'interdisent de soutenir une conception de la politique aussi brutale que ringarde, portée par le candidat de la droite dite "républicaine". Infirmière de profession, je ne peux en outre pas apporter mon soutien à un maire condamné pour violences intrafamiliales. Si ma famille politique peut s'accommoder de ce genre de "détails", il n'en va pas de même en ce qui me concerne". Une allusion à la polémique née l'hiver dernier, lorsqu'on apprenait que le maire LR de Rillieux-la-Pape avait été condamné pour une fessée donnée à son fils, dans un contexte de séparation douloureuse.

Il faut dire qu'Alexandre Vincendet n'a jamais été tendre avec Anissa Khedher. La voir appeler à voter pour lui aurait été étonnant.

Désormais privée de mandat, Anissa Khedher évoquer l'ouverture d'un "nouveau chapitre" et un retour à son travail de soignante. "Le secteur de la santé, par définition, est celui qui rencontre les maux de notre société que la politique ne parvient pas toujours à éradiquer", conclut-elle.