Horizons d’Edouard Philippe a créé son comité municipal à Lyon

Le parti créé par Edouard Philippe sera géré au niveau local par Marc Augoyard, avocat et élu du 6e arrondissement.

"Le Comité municipal animera, au niveau local, la vie du parti et se veut une structure de large rassemblement de citoyens et d’élus qui souhaitent participer aux réflexions et aux débats qui construiront la France de demain", est-il indiqué dans un communiqué de presse.

Il est probable que l’ancien Premier ministre d’Emmanuel Macron fasse prochainement un détour par Lyon puisqu’il a entamé ce samedi son Tour de France des comités municipaux d’Horizons. Il a annoncé à Niort ce samedi matin que 130 comités étaient lancés dans la journée, et qu’une centaine verrait également le jour d’ici la fin du mois de janvier.

Horizons a vocation au printemps à soutenir Emmanuel Macron à l'élection présidentielle. Les observateurs prêtent ensuite à Edouard Philippe la volonté de briguer à son tour un mandat à l'Elysée en 2027.