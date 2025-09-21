Municipales 2026 à Lyon : Horizons officialise son soutien à Jean-Michel Aulas

Une annonce qui confirme la volonté de l’ancien président de l’Olympique lyonnais de s’imposer comme une figure centrale de l’alternance politique dans la capitale des Gaules.

Le communiqué souligne que cette décision marque "une étape décisive dans la construction d’un large rassemblement, enraciné dans la société civile, qui veut rendre à Lyon l’élan et l’unité qu’elle mérite".

"Notre ville a besoin d’un projet ambitieux et fédérateur, qui dépasse les querelles partisanes et se concentre sur l’essentiel", expliquent Emmanuel Hamelin et Alexandre Vincendet, responsables d’Horizons à Lyon et à la Métropole, et parmi les premiers à avoir appelé de leurs voeux à la candidature de Jean-Michel Aulas lorsque ce dernier a émis l'idée d'y aller en début d'année.

Avec ce ralliement, après ceux des Républicains et de l'UDI, Jean-Michel Aulas obtient un soutien politique décisif puisqu'il cherche à élargir son socle vers son centre, au-delà du monde sportif et entrepreneurial, et à s’affirmer comme une alternative crédible à l’actuelle majorité municipale de Grégory Doucet.