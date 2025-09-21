Politique

Municipales 2026 à Lyon : Horizons officialise son soutien à Jean-Michel Aulas

Le parti Horizons a officialisé ce samedi 20 septembre son soutien à la candidature de Jean-Michel Aulas pour les élections municipales de 2026 à Lyon.

Une annonce qui confirme la volonté de l’ancien président de l’Olympique lyonnais de s’imposer comme une figure centrale de l’alternance politique dans la capitale des Gaules.

Le communiqué souligne que cette décision marque "une étape décisive dans la construction d’un large rassemblement, enraciné dans la société civile, qui veut rendre à Lyon l’élan et l’unité qu’elle mérite".

"Notre ville a besoin d’un projet ambitieux et fédérateur, qui dépasse les querelles partisanes et se concentre sur l’essentiel", expliquent Emmanuel Hamelin et Alexandre Vincendet, responsables d’Horizons à Lyon et à la Métropole, et parmi les premiers à avoir appelé de leurs voeux à la candidature de Jean-Michel Aulas lorsque ce dernier a émis l'idée d'y aller en début d'année.

Avec ce ralliement, après ceux des Républicains et de l'UDI, Jean-Michel Aulas obtient un soutien politique décisif puisqu'il cherche à élargir son socle vers son centre, au-delà du monde sportif et entrepreneurial, et à s’affirmer comme une alternative crédible à l’actuelle majorité municipale de Grégory Doucet.

Jean-Michel Aulas

Horizons

municipales 2026 à Lyon

St Aulas. le 22/09/2025 à 12:40
ouf! a écrit le 21/09/2025 à 20h09

il a des emprunts à rembourser. contrairement aux politiques qui remboursent avec des emprunts plus gros. Le foot, tu as des actifs qui sont vendables.

Ces emprunts devaient être remboursés en quatre ans , soit il bourrait le mou aux petits policards de l'époque qui ne demandaient qu'à le croire, soit son ego le poussait à ignorer les risques, soit il est carrément incompétent ,dans tous les cas il n'est pas recommandable,surtout pour être maire.

ancien le 22/09/2025 à 11:23
Général Salan a écrit le 21/09/2025 à 13h00

si tu crains les bourrages d'urnes postule pour faire assesseur comme ça tu seras partiellement rassuré, et oui mon gars bouge toi. Quant à moi bien n'appartenant à aucun parti j'ai fais une demande pour être assesseur.

mais le bourrage de crane à bien réussi une foi à lyon en 2020 pourquoi pas rebelote??? doucet veux sauver la planète! ( vantard et prétentieux)

expérience le 22/09/2025 à 11:06
oup a écrit le 21/09/2025 à 23h24

Hamelin , Vincendet, Geourgon, Bérat , Condemine (25 ans de mandat tous ) , le retour des dinosaures ,c'est ça le renouvellement avec Aulas ????
Les Verts vont gagner sans problème, les Municipales et les Métropolitaines en 2026, avec de tels candidats

doucet Zéro mandat avant 2020 et voila le résultat!! macron pareil le résultat est la

Commentaire intelligent à la sauce droitardée le 22/09/2025 à 10:59

Pour avoir lu l'argument des centaines de fois de la part de nos droitardés de choc, je vais le reprendre : "oui mais il est pas rasé !!!"
Alors les droitardés, qu'est-ce que vous en pensez; ça fait sérieux pas vrai ? C’est de l'argument politique profond ou pas ? En tout cas c'est le vôtre ces dernières années...

Ahahah le 22/09/2025 à 10:00
oup a écrit le 21/09/2025 à 23h24

Hamelin , Vincendet, Geourgon, Bérat , Condemine (25 ans de mandat tous ) , le retour des dinosaures ,c'est ça le renouvellement avec Aulas ????
Les Verts vont gagner sans problème, les Municipales et les Métropolitaines en 2026, avec de tels candidats

Nous verrons… Mais de côté des écolos, ça chie un peu mou.

Fin du match le 22/09/2025 à 09:59
St Aulas. a écrit le 22/09/2025 à 08h29

On aurait bien aimé qu'il déploie de telles qualités à Décines, tout le contraire: mépris pour les riverains, expropriation à 1€/m2, plus de 200 millions € d'argent public pour accéder à son stade et avoir ainsi un outil pour s'enrichir, tout ça sur notre dos. Les nuisances diverses il s'en moque: pollution sonore, lumineuse, aérienne.. embouteillage, prise en otage des riverains le jour des matchs,l'important c'est sa gueule, mais le bas peuple ne voit que les jeux, il admire ceux qui ont "réussi " sur son dos.Si vraiment vous détestez l'écologie et admirez Trump, alors votez pour cet individu.

Aulas va dérouler et virer les écolos. Et au passage, la ville de Lyon sera enfin débarrassée de l’extrême gauche, qui aura été mise en place par les écolos. Bon débarras.

formidable j adore le 22/09/2025 à 09:56

formidable...les mécontents du RN vont donc voter pour Aulas.. étiqueté Macroniste

St Aulas. le 22/09/2025 à 08:29
Tidjai a écrit le 22/09/2025 à 07h09

Bientôt la fin de la dictature verte.. La fin de l'oppression ideologiste et de la censure médiatique. La fin de la lutte des générations. Place à un nouvel ordre Lyonnais. Celui des valeurs familiales, de l'écoute et du respect, du bon sens et du dynamisme, des traditions fédératrices, de l'anti idéologiser stérile, Celui du peuple Lyonnais

On aurait bien aimé qu'il déploie de telles qualités à Décines, tout le contraire: mépris pour les riverains, expropriation à 1€/m2, plus de 200 millions € d'argent public pour accéder à son stade et avoir ainsi un outil pour s'enrichir, tout ça sur notre dos. Les nuisances diverses il s'en moque: pollution sonore, lumineuse, aérienne.. embouteillage, prise en otage des riverains le jour des matchs,l'important c'est sa gueule, mais le bas peuple ne voit que les jeux, il admire ceux qui ont "réussi " sur son dos.Si vraiment vous détestez l'écologie et admirez Trump, alors votez pour cet individu.

D'où c'est ? le 22/09/2025 à 07:32

Doucet doit être en train de faire ses cartons.
Est-ce qu'il laissera l'argenterie ?

Tidjai le 22/09/2025 à 07:09

Bientôt la fin de la dictature verte.. La fin de l'oppression ideologiste et de la censure médiatique. La fin de la lutte des générations. Place à un nouvel ordre Lyonnais. Celui des valeurs familiales, de l'écoute et du respect, du bon sens et du dynamisme, des traditions fédératrices, de l'anti idéologiser stérile, Celui du peuple Lyonnais

oup le 21/09/2025 à 23:24

Hamelin , Vincendet, Geourgon, Bérat , Condemine (25 ans de mandat tous ) , le retour des dinosaures ,c'est ça le renouvellement avec Aulas ????
Les Verts vont gagner sans problème, les Municipales et les Métropolitaines en 2026, avec de tels candidats

Le gentil le 21/09/2025 à 21:40
Dripoux a écrit le 21/09/2025 à 21h04

Plutôt un stade de fachos

Pourquoi tant de haine!

Dripoux le 21/09/2025 à 21:07
ouf! a écrit le 21/09/2025 à 11h58

JMA: allez-y. Vous savez gérer un budget, vous savez gagner autrement de l’argent autrement qu’en décrétant des augmentations d’impôts.

400 000 millions de dettes à l'ol super financier

Sidéré le 21/09/2025 à 21:05

En fait la difficulté des gens avec qui vous échangez c’est un vieux problème. Personne n’aime rouler en ville : il y a des voitures devant, derrière. La moyenne de vitesse est très basse et comme on a tendance à aller au même endroit et à la même heure que vous mettiez une deux trois files de voitures le résultat est presque le même.
Alors, faudrait faire un peu d’urbanisme et/ou de transport mais il y a d’un côté les transports en commun et le velo (mettons pour les trajet de 10 km ou moins). On pourrait partir sur de la technique mais comme comme aujourd'hui les gens s'en foutent on peut résumer simplement.

Ça embête les gens d’être dans les bouchons depuis que ca existe. Et le problème c’est que pour les gens avec qui vous échangez ce bouchon c’est le point noir de leur journée. Et ca peu importe que d’autres trouvent des alternatives que des places ou des rues deviennent plus agréables et qu’on ait plus envie d’y aller. Eux ont un point de départ A et un point d'arrivée B. Au milieu ? Un tunnel. De temps en temps un Bonnard ? Peu importe que le cycliste ait fait de même avec son panier veloo'v ce deux roues est dogmatique idéologue et khmer, vous voyez ?

Dripoux le 21/09/2025 à 21:04
Bravo Jean Mimi a écrit le 21/09/2025 à 18h11

Tu as un boulevard …!

Plutôt un stade de fachos

ouf! le 21/09/2025 à 20:09
La blague a écrit le 21/09/2025 à 13h41

350 millions de dette avec l’Ol en 2022. Y a mieux comme gestion.

il a des emprunts à rembourser. contrairement aux politiques qui remboursent avec des emprunts plus gros. Le foot, tu as des actifs qui sont vendables.

C.Lefort le 21/09/2025 à 19:55
Rien de plus a écrit le 21/09/2025 à 14h23

C'est votre interprétation rien de plus, Aulas est un candidat sans étiquette pour faire un front sanitaire contre le sectarisme autoritaire et méprisant du régime vert, rien de plus.

Je suis un peu inquiet devant l' état physique et l'enthousiasme assez moyens de Aulas.

Et puis, si Aulas est en tête de gondole, ce n'est pas lui qui sera à la conduite de l'équipe.

Et si c'est pour retrouver des fous furieux comme Blanc, je préfère encore me taper 6 ans avec les verts.

Bravo Jean Mimi le 21/09/2025 à 18:11

Tu as un boulevard …!

Tout augmente le 21/09/2025 à 18:05
La team Arkema a écrit le 21/09/2025 à 11h30

La team d’Arkema est au complet. Aulas et tous les soutiens à Akerma sont au complet. A chaque étude réalisée sur la pollution de l’eau, on s’aperçoit que le nombre de victimes augmente considérablement: 250000 victimes maintenant. Au final, cette élection, ce sera le camp des victimes contre le camp des pollueurs

Y compris l’espérance de vie des français… et sur tous les territoires !

Chacun fera ses comptes le 21/09/2025 à 18:03
Voilà voila a écrit le 21/09/2025 à 10h57

Bon c’est le candidat de droite voila tout, les gens de droite vont voter pour lui. Les gens de gauche non

Cqfd

C’est sûr, l’arc républicain n’existera plus, et c’est d’ailleurs bien là le problème de la gauche

ironie le 21/09/2025 à 18:02
Jeff de Lyon a écrit le 21/09/2025 à 14h12

Les militants écolos sont à quelle hauteur quand ils sont limités dans leurs dogmes et idéologie sectaire en guise de vision pour Lyon ?

pour les écolo on ne parle pas de hauteur !!mais de profondeur!!!

Le disque rayé le 21/09/2025 à 17:49
Lyon avec Zemmour vite a écrit le 21/09/2025 à 12h01

Tous ceux qui soutiennent Aulas sont des boomers macronistes qui détestent la France.

Digne représentant de la meute….

Le peuple .. le 21/09/2025 à 17:15

Donc si je vous comprend bien personne ne peut saquer Wauquiez, ni le macronisme, mais vous allez quand même voter pour eux pour virer les ecolos, c'est ça hein?

Vous pensez qu'un jour vous allez voter pour quelqu'un et non pas contre quelqu'un ?

Vous pensez sérieusement qu'avec n'importe quelle gugus le narcotrafic et l'insécurité vont disparaître?

Quand au piste cyclables peut etre qu'ils projettent de les enlever mais ça va faire autant de travaux qui vous empecheront tout autant de circuler...

Pauvre France mais merci au moins quand on vous lit on se marre et ça fait 50ans que ça dure...

roulette russe le 21/09/2025 à 16:56
je vote que si a écrit le 21/09/2025 à 11h49

faut surtout démolir toutes ces pistes cyclables a la con et remettre comme c'était avant les écolos qu'on puisse circuler un minimum

Vous ne votez que si le candidat prochain maire supprime les pistes cyclables ?
Bon eh bien vous avez deux dimanches libres l'année prochaine, vous pourrez aller pêcher.

Douce utopie le 21/09/2025 à 16:46
je vote que si a écrit le 21/09/2025 à 11h49

faut surtout démolir toutes ces pistes cyclables a la con et remettre comme c'était avant les écolos qu'on puisse circuler un minimum

Les pistes cyclables sont de la compétence de la métropole. Ça fait bientôt 6 ans et vous ne le savez toujours pas ? Quant à les supprimer, il y a autant de chances que supprimer le métro.

Demande sérieuse le 21/09/2025 à 16:26
Général Salan a écrit le 21/09/2025 à 13h00

si tu crains les bourrages d'urnes postule pour faire assesseur comme ça tu seras partiellement rassuré, et oui mon gars bouge toi. Quant à moi bien n'appartenant à aucun parti j'ai fais une demande pour être assesseur.

Voulez-vous une médaille ?
Vous ne me connaissez pas mais vous vous sentez supérieur… J’ai maintes fois été assesseur, figurez-vous. Ce ne sera pas possible cette fois pour des raisons que je n’ai pas à vous expliquer. Mais quand bien même je le pourrais, croyez-vous que j’aie le don d’ubiquité ?

Tidjai le 21/09/2025 à 16:16
papyrebel a écrit le 21/09/2025 à 14h52

Un véritable fourre-tout , une auberge espagnole ! Une pépinière à macronistes ...Papy Aulas fait de la Résistance ...

tes propos et ta haine en disent beaucoup sur tes idées politiques.
sache que les Lyonnais préfèrent comme Maire un vrai Lyonnais plutôt qu'un transfuge parisien. on préfère un homme qui a vécu à Lyon, qui connaît Lyon, qui aime Lyon, plutôt qu'un vulgaire politicien bourré d'idéologies politiques Parisiennes. Avec JM Aulas, le peuple Lyonnais va retrouver ses racines, son histoire, sa culture et ses valeurs. Bref, retrouver ce qui a fait sa force et son honneur avant que G Doucet ne le détruise.

Plus précisément le 21/09/2025 à 15:54
Tikkko a écrit le 21/09/2025 à 14h38

Ambitieux mais avec des parties politiques qui n’ont pas évolué. Dans le fond, il n’y a aucune nouveauté. La seule volonté c’est de gagner les éloges …..heu les élections et d’être élu roi …….heu maire. Les principes et autres programmes passent au second plan. Les politicards resteront politicards et la seule chose qui les motive c’est la gloire et leur train de vie. Certains diront que Aulas n’a pas besoin de cela pour son train de vie. Effectivement mais il raffole des éloges et de cette ivresse du pouvoir. VIVE LE ROI

Aulas recherche plutôt la gloire, le pouvoir est à la métropole.

Pourquoi pas le 21/09/2025 à 15:50
Looool a écrit le 21/09/2025 à 14h09

Vu la situation de la France, c est effrayant que des gens soient encore capable de voter "Horizons"

Moi je dit pas non pour Dominique de Villepin .

oui regarde le 21/09/2025 à 15:31
Regardez les résultats des élections a écrit le 21/09/2025 à 14h34

Si horizon est un parti de droite, alors 77 pour cent des français votent à droite

Je regarde à Lyon svp

Mont Monnet le 21/09/2025 à 15:14

Adieu Lyon. Rétrogradée en troisième division dans peu de temps.

Ceux qui déteste la France le 21/09/2025 à 14:58
Front sanitaire 2026 a écrit le 21/09/2025 à 14h16

Ceux qui détestent la France sont ceux qui se font remarquer avec des drapeaux étrangers.....n'inversez pas les choses et valeurs pour que cela corresponde à ce qui vous sert de "raisonnement".

Sont les politiques de tout bord, extrême gauche jusqu'à l'extrême droite.

papyrebel le 21/09/2025 à 14:52

Un véritable fourre-tout , une auberge espagnole ! Une pépinière à macronistes ...Papy Aulas fait de la Résistance ...

Gros malin le 21/09/2025 à 14:45
roco a écrit le 21/09/2025 à 13h54

difficile voir impossible de bourrer une urne avec 1 président et 2 assesseurs plus une urne transparente ! avez vous au moins déjà voté ?

À votre avis, pourquoi y a-t-il un président et des assesseurs ? Maintenant, il ne vous reste plus qu’à vous renseigner pour savoir comment ils sont désignés. Ensuite, en relisant le commentaire auquel vous répondez, vous le comprendrez peut-être (?)

Tikkko le 21/09/2025 à 14:38

Ambitieux mais avec des parties politiques qui n’ont pas évolué. Dans le fond, il n’y a aucune nouveauté. La seule volonté c’est de gagner les éloges …..heu les élections et d’être élu roi …….heu maire. Les principes et autres programmes passent au second plan. Les politicards resteront politicards et la seule chose qui les motive c’est la gloire et leur train de vie. Certains diront que Aulas n’a pas besoin de cela pour son train de vie. Effectivement mais il raffole des éloges et de cette ivresse du pouvoir. VIVE LE ROI

Regardez les résultats des élections le 21/09/2025 à 14:34
Voilà voila a écrit le 21/09/2025 à 10h57

Bon c’est le candidat de droite voila tout, les gens de droite vont voter pour lui. Les gens de gauche non

Cqfd

Si horizon est un parti de droite, alors 77 pour cent des français votent à droite

Je dirais même plus . le 21/09/2025 à 14:24
Looool a écrit le 21/09/2025 à 14h09

Vu la situation de la France, c est effrayant que des gens soient encore capable de voter "Horizons"

Vu la situation de la France, c'est surtout effrayant que des gens soient capables de voter, tout court.

Rien de plus le 21/09/2025 à 14:23
Voilà voila a écrit le 21/09/2025 à 10h57

Bon c’est le candidat de droite voila tout, les gens de droite vont voter pour lui. Les gens de gauche non

Cqfd

C'est votre interprétation rien de plus, Aulas est un candidat sans étiquette pour faire un front sanitaire contre le sectarisme autoritaire et méprisant du régime vert, rien de plus.

digital le 21/09/2025 à 14:23

Aulas avec Wauquiez sérieux pour aller dans le mur, ce sont des rigolos.

Front sanitaire 2026 le 21/09/2025 à 14:16
Lyon avec Zemmour vite a écrit le 21/09/2025 à 12h01

Tous ceux qui soutiennent Aulas sont des boomers macronistes qui détestent la France.

Ceux qui détestent la France sont ceux qui se font remarquer avec des drapeaux étrangers.....n'inversez pas les choses et valeurs pour que cela corresponde à ce qui vous sert de "raisonnement".

Jeff de Lyon le 21/09/2025 à 14:12
enlumière a écrit le 21/09/2025 à 13h05

aulas pas la hauteur pour gérer une métropole, ce n'est le monde du foot/argent et magouille, 80 ans on part à la retraite pour des idées neuve.

Les militants écolos sont à quelle hauteur quand ils sont limités dans leurs dogmes et idéologie sectaire en guise de vision pour Lyon ?

Looool le 21/09/2025 à 14:09

Vu la situation de la France, c est effrayant que des gens soient encore capable de voter "Horizons"

Marrant le 21/09/2025 à 14:03
je vote que si a écrit le 21/09/2025 à 11h49

faut surtout démolir toutes ces pistes cyclables a la con et remettre comme c'était avant les écolos qu'on puisse circuler un minimum

De souhaiter encore des travaux qui vous empecheront de circuler?
Les velos passeront toujours par contre..

Le sens du vent le 21/09/2025 à 14:01
Romulus a écrit le 21/09/2025 à 11h19

Aulas a toujours été un Macroniste !
C’est l’incarnation du en même temps.
gauche, droite, centre, bref tout et n’importe quoi.
on a pu voir avec Macron, combien cette formule fonctionnait à merveille 😉

Il etait avec Mitterand, puis Chirac, puis Sarko, puis Hollande, puis Macron..
Comme pleins de français.
En fait parfois tu te demande si les gens votent pour des idées ou si ils veulent juste voter pour le vainqueur qu'on voit venir des mois à l'avance.

Sacrée tambouille électorale ! le 21/09/2025 à 14:00

Seuls les plus forts et machiavéliques s'en sortiront. Aulas ne retiendra pas les meilleurs mais les plus grands arrivistes.
Rien que pour ça je ne voterai pas pour lui.

roco le 21/09/2025 à 13:57
LFI 69 a écrit le 21/09/2025 à 11h23

C'est ça votre favori, un endetteur professionnel qui s'allie avec des forces qui ne pèsent rien sur Lyon.

vous n allez pas être déçu par la pesée de mars 2026!

L'hôpital qui se fou de la charité le 21/09/2025 à 13:56
Catalan a écrit le 21/09/2025 à 09h46

la gauche a toujours fait dans les leçons de morales , sauf quand ça l arrange. J ai une amie proche, militante convaincue avec son mari. Curieusement depuis qu'ils ont fait un héritage relativement conséquent ils sont maintenant de droite,,,,,,,bref un résumé de la politique.

Tout a fait vrai !
Et pour quelqu'un qui a voter Fabien Roussel au premier tour, puis Marine au second, tu sais de quoi tu parle non?

roco le 21/09/2025 à 13:54
Demande sérieuse a écrit le 21/09/2025 à 11h33

Monsieur Aulas, je ne voterai pas pour vous (je voterai Perrin Gilbert) mais j’ai une demande à vous faire car vous aurez sûrement des moyens importants derrière vous : s’il vous plaît, assurez-vous au nom de la démocratie, tous bords confondus, qu’il n’y ait pas de bourrage d’urnes et que le décompte soit en règle !

Le parti au pouvoir localement nous a habitué aux consultations et aux bilans fantoches, aux pratiques autoritaires et au refus de la diversité d’opinions au sein du conseil municipal, aux « barbouseries » médiatiques avec certains syndicalistes encartés (affaire du Conservatoire)… Les mêmes syndicalistes se proposeront sûrement comme assesseurs dans les bureaux de vote.

Bref, nous avons de bonnes raisons de craindre la tricherie. Veuillez prendre ce risque au sérieux.

difficile voir impossible de bourrer une urne avec 1 président et 2 assesseurs plus une urne transparente ! avez vous au moins déjà voté ?

jackpot le 21/09/2025 à 13:53
La blague a écrit le 21/09/2025 à 13h41

350 millions de dette avec l’Ol en 2022. Y a mieux comme gestion.

Bien d'accord avec vous, c'est une énorme blague cette candidature du petit tapis lyonnais.
Et son soit disant amour de Lyon est peu crédible pour quelq'un qui ne veut que continuer à faire ses petites affaires en gardant ses avantages (rester à la tête de la FFFE et devenir maire).... La plus grande fumisterie depuis le ralliement de Gérard à Jupiter et son alliance entre les deux tours.

Et vice versa le 21/09/2025 à 13:51
Catalan a écrit le 21/09/2025 à 08h14

Cette fois c est le front républicain de droite pour éliminer la catastrophique équipe actuelle et ca me va très bien. Évidemment la gauche va crier au scandale alors qu elle a fait la même chose avec des partis qui ne se supportent pas .Bref la gauche voit la paille dans l œil de la droite mais pas la poutre dans son œil.

Non?

