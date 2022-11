Grève du nettoyage à Perrache à Lyon : le maire du 2e arrondissement a lancé une opération de collecte des déchets

S’il soutient les causes de la grève, Pierre Oliver, leader de la droite lyonnaise et à l’origine de l’opération, il ne pouvait pas rester les bras croisés. Alors que le marché de Noël place Carnot débute ce samedi et la Fête des Lumières dans une dizaine de jours, il ne voulait pas laisser les lieux dans un tel état.

"Nous faisons cela pour nettoyer les abords de la crèche suite à la demande de certains parents. Mais aussi pour que Bruno Bernard et la Métropole se saisissent du dossier. Pour que les élus écologistes se mettent enfin à réagir" confie l’élu Les Républicains.

L’objectif premier de cette opération était de ramasser les déchets notamment autour de la crèche de Perrache, suite à des plaintes de parents. "J’ai un enfant de 18 mois qui est dans cette crèche, et nous ne sommes pas très sereins lorsque l’on doit traverser la gare tous les matins" explique Morgane Hamon, parent déléguée de la crèche de Perrache. "On se sent entendu et soutenu" ajoute-t-elle.

Gants roses, balais, pinces, élus et bénévoles ont rempli 7 large sacs de déchets. Les escaliers aux abords du métro A ont été largement nettoyés. Au milieu des passants et des remerciements de certains, les bénévoles n’ont pas hésité à ramasser dans les moindres recoins. Ne laissant pas la gare comme neuve, mais en bien meilleur état qu’avant leur passage.

Du côté des grévistes, s’ils ne se sont pas opposés à cette opération, ils ont néanmoins peu apprécié le geste.

"On a connu mieux pour soutenir une grève que de venir la casser" explique Arnaud de Rivière de la Mure, juriste pour le syndicat CNT-SO, majoritaire au sein du mouvement de grève des agents de propreté. "On préfèrerait qu’il utilise sa position de maire pour interpeller la Métropole pour que quelqu’un vienne nous parler".

En attendant, le mouvement se poursuit. Les agents seront en grève pour la 8e semaine consécutive, à partir de ce lundi.

