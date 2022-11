Lyon : Bruno Bernard confirme une hausse des abonnements TCL, le ticket bientôt à 2 euros !

Invité sur BFM Lyon ce mercredi matin, Bruno Bernard est revenu sur son annonce de lundi. Il avait alors indiqué que les abonnements TCL allaient tous augmenter l’année prochaine, exceptés le tarif solidaire et le tarif jeune 16-25 ans.

Sur le plateau de nos confrères, et alors que le chef de la collectivité avait précisé que le montant des abonnements devrait être décidé en décembre par les élus du Sytral, des chiffres ont d’ores et déjà été avancés.

"Une hausse de trois euros par mois pour les abonnements, si le Sytral le vote en décembre, et de 10 centimes du ticket, qui passera à 2 euros", annonce donc Bruno Bernard. Une augmentation "raisonnable et nécessaire pour continuer à investir", justifie le président de la collectivité, qui a refusé de s'aligner sur la hausse de 20% des transports parisiens à cause de l'inflation.

L’abonnement mensuel passera donc à 69 euros l’an prochain.

Une hausse des tarifs qui risque de faire grincer les dents, surtout dans ce contexte de réseau TCL dégradé à cause des pannes à répétition sur les lignes de métros.