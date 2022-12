Le Mag des bons plans du week-end à Lyon (3 et 4 décembre)

Salon du Trail Running !

A l’occasion de la SaintéLyon qui aura lieu dans la nuit de samedi à dimanche, la Halle Tony Garnier accueille ce week-end le salon du Trail Running. Le rendez-vous est donné ce vendredi de 12h à 20h et ce samedi de 9h à 19h. Au programme : une centaine d’exposants et de nombreuses animations. Entrée gratuite. Plus d’informations ici





Marché de Noël des créateurs et artisans "Les mains" !

De nouvelles idées cadeaux de Noël sont à retrouver ce week-end du côté d’In-Sted. Le collectif "Les mains" organise son marché de Noël. Une quarantaine d’artisans de toute la région seront présents et des ateliers créatifs sont à découvrir. A retrouver : de la céramique, des illustrations, de la papeterie, de la mode, des pâtisseries, des bijoux, de la décoration ou encore de la savonnerie. Entrée libre et gratuite ce vendredi de 15h à 21h et samedi et dimanche de 10h à 19h. Toutes les informations pratiques à retrouver ici



Sorcières : après la peur, le girl power !

Direction ce samedi le Musée des Confluences de Lyon. L’établissement culturel organise une journée pour décrypter l’histoire des sorcières afin de questionner le public sur leurs représentations. L’évènement est gratuit et propose une conférence, une table ronde et une projection dans le Grand auditorium. L’entrée est gratuite. Plus d’informations ici



Festival des solidarités internationales !

L’évènement touche à sa fin ce week-end avec un temps fort ce samedi à l’Hôtel de Ville de Lyon. Ce sont 50 associations qui seront réunies sur place afin de proposer aux visiteurs des ateliers, des échanges ou encore des jeux autour de plusieurs thématiques, notamment la santé, l’accès à l’éducation, le vivre ensemble… Evènement gratuit et sans inscription. Plus d’informations ici



Funky Christmas Day !

Un évènement dans le cadre du "Noël des ateliers" du 7e. Une journée Funky pour Noël est organisée ce dimanche de 10h à 18h à la Funky Fabrik avec des ateliers, des initiations et des animations tout au long de la journée. Il sera notamment possible de fabriquer son marque-page en tissus ou de participer à une initiation à la bijouterie. Toutes les informations pratiques sont à retrouver ici





Une boutique éphémère dédiée à Harry Potter !

Le youtubeur et auteur Ben Hpts renouvelle l’expérience. Il ouvre ce vendredi une boutique éphémère mettant à l’honneur ses produits dédiés au plus célèbre des sorciers : Harry Potter. Rendez-vous jusqu’à dimanche au 8 rue Fernand Rey dans le 1er arrondissement. Sweats, tee-shirts, tote bags, boîtes mystères sans oublier pâtisseries et autres gourmandises seront à découvrir. Entrée libre et gratuite. Toutes les informations ici



Christmas Market chez Away Hostel !

Vous aurez de quoi faire des emplettes ce week-end. La troisième édition du marché de Noël de Away Hostel & Coffee Shop se déroule samedi et dimanche de 11h à 19h. Rendez-vous sur place dans le 1er arrondissement pour retrouver les souvenirs de son enfance mais également faire plaisir à ses proches avec la présence de plusieurs créateurs. Le détail à retrouver ici