Lyon : Olivier, l'enfant autiste exclu de la cantine, sera réintégré dès mardi

Olivier, le jeune enfant autiste exclu de la cantine de l'école Frédéric Mistral dans le 9e arrondissement de Lyon, sera réintégré dès mardi croit savoir BFM-TV.

Une réunion avait lieu ce lundi entre sa famille, la mairie et le rectorat. La Ville de Lyon doit par ailleurs s'engager par écrit à ne plus exclure l'écolier de 10 ans.

Pour rappel, Olivier avait fait une crise très importante le 24 novembre dernier au moment de se rendre à la cantine de l'établissement situé à Saint-Rambert. Ce jour-là, son référent scolaire était absent. Depuis, sa mère devait faire quotidiennement le trajet entre son lieu de travail et l'école pour déjeuner dehors avec son fils jusqu'à 14h.

Vendredi dernier, au moment d'évoquer ce dossier épineux, le maire Grégory Doucet avait dénoncé la pénurie d'AESH dont souffre Lyon, appelant l'Etat à la rescousse.

"La Ville de Lyon appelle à un travail de coopération plus étroit avec l’Etat sur le statut et le financement des AESH. Cette situation révèle les difficultés rencontrées par les collectivités concernant les métiers du soin depuis la différenciation de l’accompagnement entre les temps scolaires et périscolaires. Les communes se retrouvent désormais en première ligne, pour assurer le meilleur service public possible pour les habitantes et habitants. La Ville de Lyon appelle à un travail de coopération plus étroit avec l’Etat afin de trouver les meilleurs dispositifs d’accompagnement pour les enfants en situation d’handicap et de mettre les moyens humains et financiers à la hauteur de ces enjeux. Une demande également relayée par d’autres villes et associations qui souhaitent une évolution législative dans laquelle l’Etat reste le garant de la continuité de la prise en charge des enfants en situation d’handicap. Souhaitant être proactive sur le sujet, la Ville de Lyon a déjà ouvert une dynamique de travail avec l’Education nationale", précise la municipalité dans un communiqué ce lundi.