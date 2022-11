Lyon : un enfant autiste exclu de la cantine, sa maman témoigne en larmes

Sur les réseaux sociaux, la maman d’un jeune garçon âgé de 10 ans a lancé un appel à l’aide sur la situation de son enfant, Olivier, souffrant d’autisme. Ce dernier est "exclu de la cantine depuis jeudi pour un temps indéterminé", après avoir "fait une crise entre le temps périscolaire et le temps scolaire, au moment de retourner en classe" dans son école Frédéric Mistral du 9e arrondissement de Lyon, selon sa mère.

Les larmes aux yeux, la maman explique qu’un protocole de crise avait pourtant été mis en place, "et qui a bien fonctionné dans le passé, mais cette fois son maître de l’ULIS (unité localisée pour l'inclusion scolaire, ndlr) n’étant pas présent, il n’avait plus son référent scolaire et du coup la cantine nous l’a exclu jusqu’à une durée indéterminée". Une situation ubuesque et semble-t-il illégale, qui force la maman à courir à travers la ville pour s’occuper d’Olivier : "J’ai une heure de trajet à l’aller pour venir chercher mon fils, manger avec lui dehors pendant deux heures, et repartir à 14 h au boulot".

Selon nos informations, le maire de Lyon Grégory Doucet a rapidement réagi en apprenant la situation d'Olivier. L'élu "a expressément demandé des moyens supplémentaires" selon un proche collaborateur. Un accompagnant devrait donc être bien présent dans l'établissement dès que besoin. Enfin, la famille a été reçue dès lundi par la municipalité qui assure "suivre de près la situation du jeune homme".

J.D.