A Lyon, une station de métro pensée par des autistes et pour le plus grand nombre

Les usagers fréquents des transports en commun lyonnais ont surement remarqué quelques changements au niveau de la station des Brotteaux située sur la ligne B du métro, dans le 6e arrondissement de Lyon. Indication nominale bleutée, apparition de pictogrammes symbolisant les monuments de la ville, création d’un "espace sérénité" : de nombreux détails viennent peu à peu transformer le souterrain.

Cette nouvelle parure, elle est due à un travail collaboratif entre Keolis, le SYTRAL, le gouvernement et ‘Les Traducteurs’. Le but premier de cette initiative est de faciliter la vie des personnes autistes, mais cela va bien au-delà.

Pour tout comprendre, il faut apprécier le travail, la méthode employée depuis 2019. "C’est une méthode qu’on appelle ‘philo-design’. L’idée c’est qu’il faut faire une expérimentation universelle : en partant d’une fragilité, on rejoint le plus grand nombre", explique Jean Mathy, représentant des ‘Traducteurs’ et à l’origine du projet. Et pour être sûr que les idées émises correspondent aux besoins de personnes dites "neuro-atypiques", plusieurs autistes et professionnels de la santé ont été associés au processus de diagnostic de la station.

"On a eu levier sur la signalétique : il s’agit d’indiquer mieux les directions, de proposer des espaces de détente, une application didactique (Com’Nous est disponible en scannant des QR codes partout dans la station, NDLR)", poursuit le jeune homme très investi. C’est ainsi que le code couleur a été revu pour qu’il soit facilement compréhensible, "qu’on ne se dise plus ‘je prends la ligne B’ mais ‘je prend la ligne bleue’".

Ce code couleur se retrouve aussi dans un tout nouveau porte-tickets. "Ce porte-tickets inclusif a trois encoches : une pour les tickets en cours d’utilisation, une autre pour les tickets vierges et puis une troisième pour les tickets poubelle", détaille l’interlocuteur qui "s’est aperçu que c’était très pratique pour un certain nombre d’autistes mais aussi pour les neuro-typiques que nous sommes, parce qu’on en a toujours plein les fouilles".

Avec cette dernière phrase, Jean Mathy résume toute l’universalité de ces micros changements. Les pictogrammes sont par exemple très utiles pour les touristes, l’espace détente profite à tous et l’identification colorée facilite l’adaptation des nouveaux usagers.

Le meilleur exemple reste peut-être celui des signalétiques de circulation des personnes. Le groupe de travail avait proposé à Keolis un fléchage des parcours pour fluidifier le trafic bien avant l’apparition du coronavirus et des mesures de distanciation sociale.

Pour le moment, une quinzaine de mesures ont été appliquées sur les 32 proposées par ‘Les Traducteurs’. L’objectif, si l’expérimentation est réussie, est de transposer ce modèle à toute une ligne de métro. Un travail sur l’ambiance sonore pourrait notamment être réalisé, en remplaçant par exemple l’affreux Sol dièse des fermetures de porte par un son propre à chaque station.

Les adaptations étant plutôt légères, elles ne nécessitent pas de gros investissements. Seul l'espace détente est chiffrable à 40 000 euros, casques antibruit et dispositif d'alerte inclus.

