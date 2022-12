Interpellé au Groupama Stadium pour un motif fumeux, il veut être dédommagé par l'OL

Ce jour-là, l’OL recevait dans l’après-midi Guingamp au Groupama Stadium.

C’était aussi l’occasion pour un chef d’entreprise originaire de Villeurbanne d’assister à la rencontre, remportée par les visiteurs, dans le salon VIP qu’il loue à l’année. Mais peu avant le début du match, une dispute avait éclaté entre des vigiles et l’un des invités du locataire de la loge. En cause, selon nos confrères du Progrès qui révèlent l’affaire, la possibilité ou non de sortir fumer une cigarette.

Les deux vigiles impliqués assurent ensuite avoir reçu des insultes racistes, et demander au supporter de les suivre. Le chef d’entreprise, se sentant responsable de son invité, les avait accompagnés jusqu’aux cellules de garde à vue du stade. Très vite, les deux hommes s’étaient retrouvés menottés et transférés jusqu’à l’Hôtel de Police. Ils étaient ressortis 24 heures plus tard, sans aucune suite judiciaire apportée au dossier.

Toujours d’après Le Progrès, aucune plainte n’avait été déposée pour les injures raciales présumées. Les deux hommes avaient donc été privés de liberté pour "état d’ivresse dans une enceinte sportive" même si aucun alcooltest n’a été effectué par les forces de l’ordre…

Le chef d'entreprise, qui assure avoir été traumatisé par sa garde à vue, a depuis saisi le Défenseur des Droits et réclame des dommages et intérêts à l’OL via une procédure au civil. Ce dernier met en cause le club, qui réfute, de son côté, toute responsabilité. Car selon l'avocat de l'OL, cité par le quotidien régional, les traumatismes cités sont liés à la garde à vue et le club ne peut être tenu pour responsable des agissements des forces de l'ordre. C'est en tout cas cette ligne de conduite qui a été menée lors de l’audience qui s’est déroulée lundi devant le tribunal judiciaire de Lyon.

Le jugement sera rendu le 27 février prochain.