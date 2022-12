Lyon : 37 nouveaux conducteurs viennent renforcer les TCL

Grâce à l’arrivée de cette nouvelle promotion, certaines lignes de bus et de tramway retrouveront une fréquence normale.

Le Sytral annonce que près de 37 nouveaux conducteurs viennent garnir ses rangs. Un renforcement des TCL qui doit rassurer les Lyonnais puisque le Sytral avait annoncé, début novembre, qu’une quarantaine de lignes de bus allaient voir leur fréquence être allégées jusqu’à la fin de l’année par manque de chauffeur.

Ainsi, parmi les nouveaux recrutements, 17 personnes rejoignent les équipes de tramway, ce qui devrait permettre de "retrouver une offre nominale en semaine" selon le Sytral. Les lignes de bus seront également renforcées puisque les nouveaux conducteurs seront actifs sur les lignes C3, C12, C19. Ces dernières, touchées par la baisse de fréquence, seront de retour à la normale en janvier. A noter que la fréquence de la ligne C6 sera aussi accentuée et "verra son offre renforcée à hauteur de 13%".

Les lignes de bus complémentaires, la 9 et 21, seront également de retour à la normale. Cela ne sera pas le cas des lignes 24 et 54, mais le Sytral précise qu’un "renfort sera déployé en heures de pointe matin et soir".Concernant les lignes automatiques du métro B et D, il est également précisé qu’elles seront renforcées pour "faciliter les reports vers ce mode".

"Tous les moyens sont mis en œuvre pour que les usagers puissent rapidement retrouver un réseau TCL avec une offre rétablie à 100%" explique Bruno Bernard, président de la Métropole de Lyon et de Sytral Mobilités.