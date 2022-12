Jean-Charles Kohlhaas : "En cas de délestage, les métros continueront théoriquement à être alimentés à Lyon"

Après trois mois très compliqués, le métro lyonnais semble avoir retrouvé un rythme normal. "Le nombre de pannes diminue. (...) Je touche du bois, depuis décembre ça passe de mieux en mieux", indique Jean-Charles Kohlhaas.

Le vice-président du Sytral et de la Métropole est également revenu sur la hausse des tarifs TCL en janvier. "On est en-dessous de la moitié de l'inflation", se défend-il.

Dans l'opposition, mais aussi dans la majorité, certaines voix s'élèvent pour travailler à une gratuité du réseau de transports en commun lyonnais. "Je suis pour la gratuité pour certaines catégories mais pas pour tout le monde", balaie l'écologiste.

Jean-Charles Kohlhaas est aussi revenu sur le risque de délestages cet hiver, avec des coupures d'électricité : "Théoriquement, les métros continueront à être alimentés. En revanche, tout le reste peut être délesté : les tramways et trolleybus. Surtout, tout le système de feu de circulation peut s'arrêter en cas de délestage. (...) Je ne suis pas certain que les métros fonctionneront, car à titre personnel, si on nous annonce un délestage la veille au soir, le mieux est de rester confiné deux heures chez soi".

En cas de coupures d'électricité cet hiver à Lyon, comment fonctionnera le réseau @TCL_SYTRAL ? Réponse avec le vice-président @JCKohlhaas, invité ce lundi de @LyonRRF dans les Coulisses du Grand Lyon sur @lyonmag pic.twitter.com/9rgy00tTSc — Lyon Mag (@lyonmag) December 12, 2022

Enfin, sur le rapport de la mission d'information du Sénat sur la Métropole de Lyon et la possibilité de rallonger le mandat de deux ans, Jean-Charles Kohlhaas est assez serein : "On va faire en sorte qu'on soit de toute façon élus jusqu'en 2032. On va donc planifier les choses jusque-là, voire jusqu'en 2040".

Les Coulisses du Grand Lyon sont à retrouver tous les jours à 12h sur LyonMag.com et sur la chaîne Youtube de LyonMag.

00:00 Pannes sur le réseau de métro

02:26 Hausse des tarifs TCL

04:41 Gratuité des TCL

08:02 Coupures de courant cet hiver

09:05 RER à la lyonnaise

11:49 Rapport du Sénat sur la Métropole