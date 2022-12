Elsa & Cyril, les photographes et vidéastes du rêve

DR/Elsa & Cyril

Le couple est connu sur Instagram pour son compte Elsa & Cyril comptant aujourd’hui plus de 110 000 abonnés. Leur mot d’ordre : faire voyager leurs abonnés depuis Lyon ou ailleurs grâce à des photos prises dans de sublimes paysages et hôtels de luxe en France et à l’étranger.













Pas question pour le couple de se définir comme des influenceurs. Elsa et Cyril vivent aujourd’hui de leur passion pour le voyage : ils sont photographes et vidéastes sans cesse à la recherche de la perfection et du rêve. Ce ne sont pourtant pas les voyages qui ont d’abord rapproché Elsa, 27 ans, et Cyril, 33 ans. Le couple, qui s’est connu durant ses études à Lyon dans la communication digitale et le marketing digital, a d’abord eu en 2016 un... (Lire la suite sur Lyon Femmes) X