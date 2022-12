Vente d'alcool après 17h, usage d'artifices... : les interdictions de la soirée du Nouvel An dans le Rhône

Alors que certains préparent déjà la soirée du Nouvel An, la préfecture du Rhône vient d'annoncer des mesures préventives pour la "tranquilité publique" de ce samedi soir.

Ainsi, du 31 décembre 17h jusqu'au 1er janvier 12h, la consommation en réunion d'alcools sur la voie publique, hors lieux réservés à cet effet sera interdite. Cette interdiction concernera aussi la vente d'alcool à emporter, l'usage d'artifices par des particuliers sur la voie publique (hors catégories C1, F1, T1, C2 et F2) et enfin la vente et le transport de carburant en récipient portable.

La préfecture appelle également "à la plus grande prudence sur les routes et au strict respect de la limitation légale de l'alcoolémie au volant". En Auvergne-Rhône-Alpes, l'alcool est responsable de "19% des accidents mortels" ajoute la préfecture.

Ces mesures concernent la Métropole de Lyon et l'ensemble du département du Rhône.