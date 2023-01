Benjamin Badouard : "Que 2023 continue dans la transition écologique et solidaire"

L'année 2022 vient de s'achever et on peut déjà faire un premier bilan alors que la mi-mandature approche pour les écologistes. "C'est difficile d'aller vite. Mais avec les moyens que l'on a, on va vite, on a mis énormément de mesures en place pour le quotidien, le moyen et le long terme. On aimerait que les institutions nationales et régionales aillent vers cette transformation", se félicite Benjamin Badouard.

Au 1er janvier, la ZFE de la Métropole de Lyon a entamé sa période de répression pour les véhicules Crit'Air 5. L'élu écologiste y voit une mesure sociale : "Les personnes les plus pauvres vivent souvent dans les zones les plus polluées. Freiner la pollution via la ZFE, c'est aussi aider ces personnes en difficulté sociale".

Il y a également eu la hausse des tarifs TCL. Pour Benjamin Badouard, "on fait énormément d'efforts pour que les plus pauvres n'aient pas à payer plus".

Quid de 2023 ? "On souhaite que 2023 continue dans la transition écologique et solidaire", poursuit le co-président du groupe EELV à la Métropole. "Il y a beaucoup de plantations d'arbres, on va continuer.

(...) Les bornes à compost fonctionnent très bien. (...) Le Règlement local de publicité sera voté définitivement cette année", énumère-t-il.

00:00 Voeux pour 2023

00:41 Dernier mandat pour le climat

01:58 Régie publique de l'eau

03:18 ZFE

05:43 Hausse des tarifs TCL

07:51 Objectifs pour 2023

09:23 Crise en Iran