Voitures municipales incendiées à Pierre-Bénite : l’oeuvre de dealers mécontents selon le maire

Les faits se sont produits au centre technique, assez facile d'accès pour toute personne à l'aise en escalade. Et selon le maire Jérôme Moroge, il s’agit de représailles face aux actions menées contre le trafic de drogue dans la commune.

Dans un communiqué, l’édile LR évoque un "acte criminel (...) d'une rare lâcheté". Les images de vidéo protection du site montrent un seul individu au visage dissimulé par une capuche faire irruption sur le site municipal de la rue de la République. Il s’agit vraisemblablement du pyromane, qui aurait donc été missionné par des dealers mécontents selon Jérôme Moroge.

"Si les commanditaires des faits pensaient nous décourager d’agir, c’est tout l’inverse qui se produit et notre détermination ne se trouve que renforcée. (…) La réponse sera à la mesure de cet évènement, proportionnée et forte !", promet-il, évoquant son couvre feu pour les mineurs de moins de 16 ans et un arrêté anti-attroupements, ainsi que le harcèlement de points de deal par la police municipale comme actions ayant déclenché cette guerre avec les trafiquants.

Il conclut en indiquant que les seules communes "ne peuvent agir seules face à l’insécurité grandissante" et que "la fermeture récente du commissariat de nuit a été un mauvais signal supplémentaire adressé à nos populations".

L’enquête aboutira-t-elle sur la même version que le maire ? Elle a été confiée à la police judiciaire de Lyon.

La préfecture du Rhône a souhaité réagir aux doléances de Jérôme Moroge sur la fermeture pendant la nuit du commissariat pierre-bénitois. Décision "pour permettre le déploiement d'effectifs supplémentaires sur le terrain (patrouilles, police secours) alors que ceux-ci étaient mobilisés pour un nombre très faible de plaintes. Les dépôts de plainte sont toujours possibles dans un autre commissariat de la même division. L'information est donnée à chaque fois aux victimes".