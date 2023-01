Procès Axelle Dorier : le conducteur condamné à 12 ans de prison

Youcef T., l'homme qui a renversé puis traîné la jeune femme sur plus de 800 mètres le 19 juillet 2020 dans le 5e arrondissement de Lyon, a écopé de 12 ans de réclusion criminelle.

Le jury populaire a décidé de lui accorder une peine plus légère que les 16 ans requis par l'avocat général qui avait évoqué le regret "profond" de l'accusé : "Il a toujours travaillé. À mon sens, il regrette profondément les actes qu’il a commis et refuse de les admettre en raison d’un déni et d’un stress massif. Je pense qu’il ne recommencera pas".

Youcef T. ne fera pas appel a déclaré son avocat Me David Metaxas.

Pour non-assistance à personne en danger, son passager Mohamed Y. a été condamné à cinq ans de prison dont trois avec sursis.

Plus tôt dans la matinée, l'avocat de la famille Dorier, Me Gabriel Versini, avait fustigé le comportement de Youcef et de ses "sept demandes de remise en liberté en deux ans et demi" qui traduisent "l’insupportable culture de la minoration infractionnelle". "Vous avez fait d’Axelle Dorier un pantin. (...) Il lui manquait un bras. Sur une jambe, on voyait sa chair et son os", s'est-il emporté vis-à-vis des accusés.

Suite au verdict, les policiers sont intervenus pour éviter des échauffourés entre les deux camps. Certaines personnes ont même été évacuées par les forces de l'ordre avant qu'une bagarre n'éclate.

Pour rappel, Axelle Dorier, ses frères et ses amis avaient eu une altercation avec les deux occupants de la Golf GTI dans le secteur du Parc des Hauteurs à Fourvière. Youcef et Mohamed avaient pris la fuite alors que la jeune femme se mettait en travers de leur route.

Le comportement belliqueux des amis d'Axelle a été fustigé par la défense durant ce procès. Les débats ont également porté sur le fait de savoir si le duo s'était rendu compte ou non qu'il avait embarqué Axelle à l'avant de son véhicule poursuivi.