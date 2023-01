Du faux sang sur la route : l'action glauque des Remparts Lyon pour rendre hommage à Axelle Dorier

Les membres des Remparts, pensionnaires de la Traboule dans le Vieux-Lyon, ont réclamé justice pour la jeune femme de 23 ans en déversant du faux sang sur les lieux où elle a perdu la vie à l'été 2020. Allant jusqu'à réaliser une traînée représentant 800 mètres, comme pour reproduire le macabre calvaire d'Axelle, traînée sur cette distance par la voiture des chauffards dont le procès débute ce mardi aux Assises du Rhône.

Une action glauque faite pour réclamer que Mohamed et Youcef, les deux accusés, soient jugés pour meurtre plutôt que pour "violence avec usage ou menace d’une arme ayant entraîné la mort sans intention de la donner et de délit de fuite" pour le conducteur et "non-assistance à personne en danger" pour son passager.

"Ces chefs d’accusation sont dérisoires au vu de la cruauté de l’acte. Comment ces deux racailles n’auraient pas eu conscience qu’ils écrasaient le corps Axelle puis la traînaient sur 803 mètres ?", s'interrogent les identitaires lyonnais, auteur d'un tag "Justice pour Axelle" sur la chaussée de la rue de l'Antiquaille.