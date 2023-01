Stationnement à Lyon : le calendrier de la fin programmée de la 2e vignette résident

Ce vendredi, un courriel envoyé aux Lyonnais a confirmé cette mesure, et a même dévoilé le calendrier de suppression de la seconde vignette par foyer.

C'est l'adjoint au maire chargé des Mobilités, Valentin Lungenstrass, qui annonce la nouvelle.

La délivrance d'une seule et unique vignette résident par foyer se fera de manière progressive avant la date fatidique du 31 décembre 2024 qui mettra fin aux secondes vignettes de stationnement.

Les vignettes en cours resteront valides jusqu'à leur délai d'expiration. Les vignettes arrivant à échéance avant le 31 décembre 2023 pourront être renouvelées, mais à condition que la demande se fasse avant le 30 juin prochain. Si la vignette arrive à échéance après le 31 décembre 2023, aucun renouvellement ne pourra être effectué.

"A Lyon, le nombre de deuxièmes vignettes a baissé de 66% entre 2017 et 2022, malgré les extensions de stationnement payant. Depuis quelques années, les possibilités de stationnement se sont multipliées. A Lyon, les places payantes sur voirie représentent moins de 15% du nombre total de places, plus de 70% des places se situant dans des parkings souterrains ou des parkings privés. Ces parkings privés restent sous-utilisés, alors même qu'ils sont de plus en plus accessibles à la location grâce à de nouveaux dispositifs de parkings mutualisés", écrit l'élu écologiste dans son courriel aux habitants.

Aujourd’hui, sur les 24 689 vignettes de stationnement résidentiel distribuées à Lyon, 2203 concernent la seconde voiture d’un couple ou d’une famille. Autant dire qu'en 2024, il faudra choisir entre se séparer du véhicule superflu aux yeux des Verts ou payer plus cher son stationnement.