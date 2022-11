Quand Gérard Collomb imaginait déjà en 2017 supprimer la 2e vignette de stationnement résidentiel à Lyon

Une réaction du président du groupe d'opposition Pour Lyon à la délibération à venir en décembre et qui visera à restreindre le nombre maximum de vignette de stationnement résidentiel par foyer à une seule, au lieu de deux actuellement.

Dans l'entourage du maire écologiste Grégory Doucet, on trouve que l'opposition à tendance "à devenir amnésique sur de plus en plus de sujets".

Car dans son Plan de déplacements urbains (PDU) 2017-2030, la Métropole de Lyon présidée par Gérard Collomb, le Sytral ainsi que la Ville de Lyon dont il était également le maire imaginaient déjà la "suppression de la 2e vignette par foyer" ou "le conditionnement de l'attribution d'une vignette résident à l'absence de place dans un garage ou dans un parc privé ou public".

Un PDU salué en conseil municipal du 27 mars 2017, notamment par Jean-Yves Sécheresse, alors adjoint à la Sécurité de Gérard Collomb. Celui qui siège aujourd'hui dans l'opposition... dans le groupe de Yann Cucherat, estimait à l'époque que "la réduction de la place de l'automobile en surface permettra d'accorder aux piétons et aux vélos plus de place, plus de sécurité". Et surtout que "se garer en centre-ville sera un privilège de très riche. On invitera les gens à se garer chez LPA".