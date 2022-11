Lyon : la mairie prête à limiter à une seule vignette de stationnement résidentiel par foyer ?

Très vite, un plafond de verre a été atteint. Depuis, l’exécutif de Grégory Doucet est obligé de trouver comment dégoûter les habitants de prendre leur voiture. Voire d’en posséder.

Le Progrès révèle cette semaine le projet de la Ville de Lyon pour restreindre le nombre de voitures par foyer.

Quoi de plus logique alors de s’en prendre aux vignettes de stationnement résidentiel distribuées aux Lyonnais contre 60 euros par an et qui permet de bénéficier de tarifs préférentiels ? Jusqu’à présent, un foyer possédant deux véhicules obtenait deux vignettes.

Nos confrères indiquent qu’un projet de délibération prévu pour le prochain conseil municipal en décembre doit permettre de réduire à une seule le nombre maximum de vignette autorisée par foyer.

Aujourd’hui, sur les 24 689 vignettes de stationnement résidentiel distribuées à Lyon, 2203 concernent la seconde voiture d’un couple ou d’une famille. Autant dire qu'en 2024, il faudra choisir entre se séparer du véhicule superflu aux yeux des Verts ou payer plus cher son stationnement.

Le patron de la droite lyonnaise Pierre Oliver, déjà vent debout contre la suppression programmée par la Métropole de Lyon de nombreuses places de parkings souterrains, risque bien de donner de la voix si ce projet suit son cours et arrive en conseil municipal.