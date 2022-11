Une seule vignette de stationnement autorisée par foyer ? Yann Cucherat dénonce "une traque de l'automobiliste" à Lyon

La mairie écologiste entend soumettre au prochain conseil municipal cette réduction, qui doit, par ricochet, inciter les couples et familles à se contenter d'une seule voiture (voire aucune si possible).

Avant même le vote prévu en décembre, l'opposition monte au créneau. Pour Yann Cucherat, président du groupe Pour Lyon, "cette mesure punitive et contraignante démontre l'échec du dialogue entre l'exécutif et les Lyonnais". L'ancien adjoint de Gérard Collomb estime que pour développer de nouveaux modèles urbains et de nouvelles mobilités, il faut "passer par le débat, l'écoute, la diffusion d'informations et des mesures incitatives".

"Refuser aux familles lyonnaises plus d’une vignette de stationnement résidentiel constitue l’exact opposé d’une démarche saine sur ces sujets. (...) Il s’agit d’une mesure prédatrice, caractéristique de la traque de l’automobiliste que mène la majorité municipale. Cette mesure proposée au prochain conseil révèle donc l’incapacité des écologistes à convaincre nos concitoyens et à concevoir une stratégie globale de mobilités à la hauteur des enjeux", conclut Yann Cucherat, dont on devine qu'il pourrait voter contre la réduction du nombre de vignettes de stationnementa distribuées.

Aujourd’hui, sur les 24 689 vignettes de stationnement résidentiel distribuées à Lyon, 2203 concernent la seconde voiture d’un couple ou d’une famille.