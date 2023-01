Le Mag des bons plans du week-end à Lyon (28 et 29 janvier)

Nouvel An chinois à la Guillotière !

L’année 2023 sera placée sous le signe du Lapin d’eau ! Lyon va célébrer ce dimanche le Nouvel An chinois avec des festivités du côté du quartier de la Guillotière. Rendez-vous à partir de 14h30 dans le quartier asiatique (rue Passet) pour la traditionnelle danse des lions. D’autres animations seront au programme. Tout le détail est à retrouver ici



Traversée de Lyon à la nage avec palmes !

Il s’agit de la 42e édition de l’évènement ! Les courageux nageurs prendront le départ de cette course de nage avec palmes ce dimanche de la Cité Internationale direction le pont Raymond Barre soit 8 kilomètres ! Ce sont près de 400 nageurs qui sont attendus dans les eaux du Rhône. Plus d’informations ici



Vide dressing : Pimp & Chine tes fripes !

Direction Away Hostel dans le 1er où la Friperie Nomade et Les Gambelles se donnent rendez-vous ce week-end pour une friperie vintage et moderne de 13h à 20h. Au programme également : un dépôt vente de vêtements et accessoires de seconde main moyen et haut de gamme sans oublier des ateliers de customisations (sur réservations). Toutes les informations pratiques ici



Dimanche kids à la Cité des Halles !

Rendez-vous ce dimanche dans le 7e arrondissement pour la première bourse pour les enfants de la saison de la Cité des Halles. L’occasion de faire de la place dans ses placards. Des ateliers danse pour les parents et les enfants sont également au programme pour un moment convivial. Plus d’informations ici



Vide dressing Bric à Brac !

Direction le 4e arrondissement où Les Enfants du Tarmac organisent ce dimanche de 9h30 à 18h un vide dressing où vêtements, jeux, jouets, bibelots, vaisselles ou encore petit mobilier seront à saisir à prix tout doux. Toutes les informations pratiques ici



Ghetto Blaster à Heat Lyon !

Les années 90 s’invitent au sein de la halle à manger du quartier de Confluence le temps d’une journée. L’évènement Ghetto Blaster débute ce samedi à 17h30 avec des dj-sets ou encore un Twister géant. L’occasion d’un petit retour en arrière entre musique et danse. Le détail du programme ici





Gones Crazy à La Commune !

Les enfants seront à l’honneur ce dimanche dans le 7e arrondissement. Au programme de 14h à 16h : un atelier "Suspension flocon de neige", un stand de maquillages à paillettes et tatouages éphémères et des coloriages en bonus. Accès libre sans inscription. Plus d’informations ici