Fracture entre la Métropole de Lyon et la droite : "On est chez les fous"

Le groupe "La Métro Positive" considère qu’il est temps de changer les choses au sein de la Métropole. Si toutes les idées des écologistes ne sont pas à jeter, elles doivent en tout cas être revues selon les élus d’opposition. Notamment sur le sujet de la ZFE mise en place par le président de la Métropole de Lyon Bruno Bernard qui est considérée comme une "injustice sociale" et "crée plus de précarité" selon "La Métro Positive".

Pour tenter d’y faire face, le groupe demande aux élus d’accompagner les propriétaires concernés pour changer de véhicules, donner de la visibilité à long terme sur les évolutions futures et renforcer et améliorer les transports en commun.

Les problèmes récurrents liés au métro notamment agacent l’opposition : "Depuis le 6 septembre, le métro B a été arrêté plus de 30 fois, soit un incident tous les trois jours." Les différents élus ont par conséquent demandé une commission d’enquête sur les pannes et la communication des résultats.

Ils demandent également un plan d’urgence pour la remise en état du métro et l’annulation de l’augmentation des tarifs TCL dans une période où les prix ne cessent de grimper.

"Il n’y a pas de possibilité de travailler intelligemment avec la Métropole"

Ce qui est reproché à Bruno Bernard et ses adjoints est aussi de ne pas être dans la concertation. A Caluire, environ 80% des places de stationnement devant l’infirmerie Protestante ont été supprimées sans l’accord du maire Philippe Cochet qui trouve la situation inconcevable : "Je ne peux pas demander à des hommes et des femmes de venir à l’infirmerie en vélo." Ce n’est pas la seule décision prise hors concertation selon le maire puisque les rues de la Montée des Soldats et la Montée Castellane ont été passées en sens unique.

Ce manque de discussion, le maire de Saint-Priest Gilles Gascon le déplore : "Les écolos pensent que les idées de l’opposition ne sont pas bonnes. Il n’y a pas de possibilité de travailler intelligemment avec la Métropole."

Question écologie, Nathalie Bramet-Reynaud, adjointe à la mairie de Bron "dénonce le choix de la Métropole de ne plus prendre en charge la gestion des déchets des marchés". Elle demande un meilleur accompagnement envers les acteurs locaux pour mieux appréhender la production des déchets et assurer un nettoyage qui assure la sécurité des habitants et usagers.

De plus, "La Métro Positive" propose l’instauration d’un plan de propreté urbaine visant à supprimer les déchets alimentaires accessibles aux rongeurs et de lancer une campagne de dératisation.

Le budget du logement social inférieur à celui des voies lyonnaises

Enfin, le sujet des logements pose aussi un problème aux élus d’opposition. En 2023, le budget dédié au logement social est de 48,3 millions d’euros dont 24,8 millions d’euros pour le privé. Le maire de Meyzieu, Christophe Quiniou, trouve aberrant que le budget soit aussi peu élevé : "En retirant les SDF, les résidences à Villeurbanne et la démolition reconstruction, il ne reste que 18 millions d’euros. Le budget des voies lyonnaises est quant à lui de 28,6 millions d’euros." Cet attrait du vélo aux yeux de la Métropole est irrecevable pour Gilles Gascon : "Les voies lyonnaises sont là pour lutter contre les véhicules, pas pour aider les habitants. Mais est-ce qu’il y a une direction ou est-ce que la Métropole de Lyon est au service des lobbies ?"

Il est suivi par Christophe Quiniou qui se permet de rajouter, non sans sourire : "Chaque vice-président a son sujet et travaille dessus tout seul. Ils attendent ensuite de se mettre d’accord entre eux. On est chez les fous."

Quoi qu’il en soit, pas sûr que cela permette d’apaiser les tensions entre les deux bords.

A.C.