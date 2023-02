Lyon : nouvelle panne sur la ligne B du métro ce mardi matin !

Mise à jour 9h30 : la circulation ne devrait pas reprendre avant 11h selon le site des TCL.

En raison d’une "panne métro rame", la circulation de la ligne B du métro est perturbée ce mardi matin depuis 8h10 environ. Seules les stations de Gare d’Oullins à Part-Dieu sont desservies dans les deux sens de circulation. Le reste du parcours est fermé aux usagers.

Encore une fois, le site des TCL n’évoquait pas la panne en cours durant le début de l'incident. Il aura fallu attendre une demi-heure pour voir les premières informations arriver. Une reprise vers 8h45 était espérée, puis 9h15, et désormais à partir de 9h45 d’après le compte Twitter "TCL InfoTrafic".

On ne sait pas non plus si des bus relais ont été mis en place.

Ligne B - 8h11 - Circule de Gare d'Oullins à Part-Dieu Reprise estimée 8h45 - Panne rame métro — TCL Lyon InfoTrafic (@LyonTcl) February 21, 2023

Ligne B - 8h33 - Circule de Gare d'Oullins à Part-Dieu Reprise estimée 9h15 - Panne rame métro — TCL Lyon InfoTrafic (@LyonTcl) February 21, 2023