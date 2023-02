A Bron, le maire retire les délégations de ses élus centristes après une "trahison"

Le maire LR de Bron a décidé de retirer les délégations de ses adjoints et conseillers délégués centristes. Il reproche aux cinq élus François-Xavier Pénicaud (Insertion, Emploi, Education, Universités), Hervé Thibaud (Transition énergétique, Développement durable et Parilly), Stevens Bobi (Vie des quartiers et Actions de médiation), Jean-Baptiste Dozolme (Numérique et Bâtiments publics) et Anne-Lise Lansaque (Cadre de vie et Prévention routière) d'avoir publié un bilan de mi-mandat où ils s'attribuent "de façon très ambiguë l'intégralité des réussites municipales".

"En ayant volontairement trahi cette confiance et manqué de loyauté vis-à-vis des autres élus de la majorité, le groupe "En Avant Brondillant(e)s !" a franchi la ligne rouge et ne respecte plus la parole donnée aux Brondillants, celle de mettre leur engagement au seul service de l’intérêt général. Cet évènement est celui de trop... Il sème le trouble et l’incompréhension chez les Brondillants", dénonce Jérémie Bréaud.

La sanction est à effet immédiat. Le prochain conseil municipal se tiendra le 6 avril, la tension aura donc eu le temps de retomber pour mieux revenir.

Pour rappel, Jérémie Bréaud et François-Xavier Pénicaud s'étaient alliés pour le second tour de l'élection municipale 2020. Ce qui leur avait permis de faire tomber ce bastion socialiste.

Pour l'élu MoDem, c'est déjà la seconde fois qu'il n'arrive pas à finir un mandat dans la majorité dans laquelle il a débuté. En 2019, il avait, en compagnie d'autres conseillers régionaux MoDem, quitté l'exécutif de Laurent Wauquiez. Le neveu de l'ancienne ministre Muriel Pénicaud estimait à l'époque que la gouvernance devait être "partagée". Ce qui n'était pas assez le cas à son goût.