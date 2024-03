MoDem du Rhône : un nouveau président pour succéder à Fouziya Bouzerda

Ce lundi soir, les adhérents désignaient leur nouveau représentant local, pour succéder à Fouziya Bouzerda. Et c'est François-Xavier Pénicaud qui a été élu. Pour l'élu de Bron, ce n'est pas une découverte puisqu'il a déjà été président du MoDem du Rhône entre 2014 et 2020.

Le neveu de l'ancienne ministre Muriel Pénicaud va proposer au bureau exécutif national de nommer Carine Frappa déléguée départementale, car sa liste "Démocrates : Libres et Engagés" a remporté l'élection des membres du conseil départemental.

"Fidèle à sa tradition et à ses valeurs humanistes, le MoDem se réorganise dans le Rhône et la Métropole de Lyon pour mieux défendre ses convictions européennes historiques, et mettre en œuvre sa détermination à œuvrer concrètement dans les politiques territoriales, au quotidien, pour y défendre une idée exigeante de l’intérêt général, associant une culture du dépassement politique à une indépendance de positionnement, une liberté d’esprit. La voix Démocrate pèse dans nos institutions et dans le cœur de nombreux français ; elle doit assumer son rang dans le débat public", indique François-Xavier Pénicaud dans un communiqué.

A noter qu'outre les deux parlementaires Blandine Brocard et Cyrille Isaac-Sibille, le bureau exécutif du MoDem du Rhône a laissé une place à Michel Mercier, malgré ses récentes condamnations.