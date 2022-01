MoDem et UDF mis en examen : l’étau se resserre autour de Michel Mercier

Comme d’autres figures du parti centriste, l’ancien président du Département du Rhône était visé par une enquête ouverte en 2017 pour abus de confiance et recel, escroquerie et détournement de fonds publics.

Ce jeudi, plus de deux ans après la première salve de convocations, ce sont le MoDem et l’UDF qui ont été mis en examen pour complicité et recel de détournement de fonds publics. Preuve en est que les juges d’instruction du pôle financier du tribunal judiciaire de Paris semblent tenir une piste.

Outre Michel Mercier, qui fut le trésorier du MoDem avant 2009 et qui est mis en examen pour complicité de détournement de fonds publics, François Bayrou, Sylvie Goulard ou encore Jean-Luc Bennahmias sont également poursuivis.

Le MoDem aurait, dès 2007, utilisé des crédits européens pour rémunérer des assistants parlementaires aux missions pour le moins floues, si ce n'est fictives. Si les faits sont avérés, les juges estiment que l'information est forcément passée entre les mains du trésorier Michel Mercier, puis entre celles de son successeur à ce poste, Jean-Jacques Jégou.

Michel Mercier, ancien ministre de la Justice, est également dans le viseur du Parquet national financier qui s'interroge sur l'emploi de sa femme Joëlle Mercier, rémunérée durant près de deux décennies comme assistante parlementaire de son sénateur de mari.