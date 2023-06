Rhône : Michel Mercier condamné à indemniser le Sénat pour emplois fictifs

Lors de l’audience du 8 juin, le Sénat réclamait une indemnisation à hauteur d’un peu plus de 290 000 euros. En effet, l’ancien sénateur du Rhône et sa femme et sa fille ont tous les trois été jugés coupables d’emplois fictifs dans l’enceinte du Sénat.

Ainsi, le couple Mercier devra verser 92 000 euros pour le faux emploi de la femme de Michel Mercier tandis que leur fille Delphine a été condamnée à payer 72 000 euros. De plus, l’ex président du conseil général du Rhône et maire de Thizy-les-Bourgs à deux reprises doit également indemniser le Sénat à 69 000 euros après avoir arrêté de travailler avec Hubert Devillers, collaborateur recruté par l’ancien conseiller général du Rhône Jean-Jacques Pignard, sans pour autant le renvoyer.

En plus de ces 233 000 euros, la famille Mercier doit également dédommager le Trésor public à hauteur de 100 000 euros.