Condamnation définitive pour Michel Mercier, l'ancien président du Rhône ne fait pas appel

Michel Mercier a accepté sa condamnation dans le dossier des emplois familiaux fictifs au Sénat. Le Parquet national financier n'a pas non plus usé de ce droit.

Poursuivi pour détournement de fonds publics et prise illégale d'intérêts, l'ancien président du Département du Rhône et également ex-Garde des Sceaux est ainsi définitivement condamné à trois ans de prison avec sursis, 50 000 euros d'amende, cinq ans d'inéligibilité et trois ans d'interdiction de toute fonction publique.

Un jugement annoncé à Paris le 26 janvier dernier.

Même sort pour sa femme Joëlle et leur fille Delphine, qui avaient respectivement été condamnées à 18 mois de prison avec sursis et 12 mois avec sursis, ainsi que 40 000 euros d'amende et 10 000 euros pour complicité et recel.

Comme soulevé par le PNF, Michel Mercier avait employé sa femme et sa fille comme attachées parlementaires lorsqu'il était sénateur. Or, il leur a été impossible de prouver aux enquêteurs puis aux juges qu'elles avaient effectivement rempli leurs missions. Le cas de Delphine Mercier était particulièrement indéfendable : embauchée à mi-temps entre 2012 et 2014, elle gagnait 2000 euros mensuels alors qu'elle vivait à Londres.

Le dossier n'est pas tout à fait clos. Il reste désormais à la justice, à l'occasion d'une audience civile programmée le 8 juin prochain, de déterminer les montants que les Mercier devront rembourser au Sénat.

La position du Palais du Luxembourg a été très souvent floue. Son président, Gérard Larcher, qui avait proposé la nomination de Michel Mercier au Conseil Constitutionnel quelques mois avant que l'affaire n'éclate, s'était opposé à la perquisition que souhaitaient mener les agents de l'Office central de lutte contre la corruption et les infractions financières et fiscales.

Le Sénat n'a pas non plus souhaiter communiquer ses demandes de remboursement lors du procès de Michel Mercier devant la 32e chambre correctionnelle de Paris.