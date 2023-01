Détournement de fonds publics : Michel Mercier condamné à trois ans de prison avec sursis

L'ancien président du Conseil général du Rhône a été condamné à trois ans de prison avec sursis pour détournement de fonds publics et prise illégale d'intérêts dans une affaire qui faisait écho à celle du couple Fillon. Sa peine a été assortie d'une amende de 50 000 euros, de cinq ans d'inéligibilité et de trois ans d'interdiction de toute fonction publique.

Michel Mercier avait comparu mi-novembre aux côtés de sa femme et de sa fille, soupçonnées d'avoir été des employées fictives lorsqu'elles étaient ses attachées parlementaires au Sénat. Reconnues coupables de complicité et de recel, son épouse Joëlle et sa fille Delphine ont été condamnées, respectivement, à 18 mois de prison avec sursis et 40.000 euros d'amende pour la première et à 12 mois avec sursis et 10.000 euros d'amende pour la seconde.

Michel Mercier n'en a pas terminé avec la justice. Un comble pour un ancien Garde des Sceaux. C'est en sa qualité d'ex-trésorier du MoDem qu'il est aussi mis en examen pour complicité de détournement de fonds publics dans l'affaire des assistants parlementaires du parti de François Bayrou.